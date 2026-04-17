『旅サラダ』畑芽育、初めての広島旅 人生初のレアお守りづくり【コメントあり】
俳優の畑芽育が、あす18日放送のABCテレビ・テレビ朝日系『朝だ！生です旅サラダ』（毎週土曜 前8：00）に出演する。
【番組カット】広島・鞆の浦で笑顔の畑芽育
現在放送中のドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）でダブル主演を務める畑がスタジオに生出演。さらに初めての広島で、パワースポットとおいしいものを巡る1泊2日の旅へ出かける。
旅の始まりは、海と街が一望できる坂の街・尾道。「すごーい！気持ちがいい！」と絶景に声を弾ませた畑は、「ご利益のあるものが大好きなので、パワースポットからパワーチャージをしたいです！」と意気込む。早速訪れた持光寺では、粘土をギュッと握って作る「にぎり仏」作りに挑戦する。
続いて畑が向かったのは、尾道ラーメンの名店。メニューを前に「もう全部食べたい」とラーメン好きの本音が漏れる畑は、「食べすぎかな…」と言いつつも、ボリューム満点のセットメニューを注文。背脂が浮かんだ本場の味を一口食べると、「おいしすぎて上手なことが言えない」と目を見開く。
2日目は、世界遺産・嚴島神社へ。迫力満点の大鳥居を前に、「空気が澄んでいて呼吸がしやすい。ものすごく清い気持ちになります」と神秘的なパワーを受け止める。
■畑芽育コメント
――今回の旅はいかがでしたか？
今回、初めて広島を訪れました。神社仏閣を巡りながら、澄んだ空気の中でゆっくりと心が整っていくような時間を過ごしました。街の方々の優しさにも触れ、この土地ならではのあたたかさを感じられたのがとても印象的です。そしてロケ先でいただいた広島グルメもとてもおいしいものばかりで、心もお腹も満たされる旅となりました。広島の魅力を、皆さんにも感じていただけたらうれしいです！
【番組カット】広島・鞆の浦で笑顔の畑芽育
現在放送中のドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）でダブル主演を務める畑がスタジオに生出演。さらに初めての広島で、パワースポットとおいしいものを巡る1泊2日の旅へ出かける。
旅の始まりは、海と街が一望できる坂の街・尾道。「すごーい！気持ちがいい！」と絶景に声を弾ませた畑は、「ご利益のあるものが大好きなので、パワースポットからパワーチャージをしたいです！」と意気込む。早速訪れた持光寺では、粘土をギュッと握って作る「にぎり仏」作りに挑戦する。
2日目は、世界遺産・嚴島神社へ。迫力満点の大鳥居を前に、「空気が澄んでいて呼吸がしやすい。ものすごく清い気持ちになります」と神秘的なパワーを受け止める。
■畑芽育コメント
――今回の旅はいかがでしたか？
今回、初めて広島を訪れました。神社仏閣を巡りながら、澄んだ空気の中でゆっくりと心が整っていくような時間を過ごしました。街の方々の優しさにも触れ、この土地ならではのあたたかさを感じられたのがとても印象的です。そしてロケ先でいただいた広島グルメもとてもおいしいものばかりで、心もお腹も満たされる旅となりました。広島の魅力を、皆さんにも感じていただけたらうれしいです！