病気や事故で脳の言語中枢が損傷し、話す、書くなどで言語を伝えたり、聴く、読むといった理解することさえも、困難となる障害『失語症』。

【映像】“失語症”の漫才師が必死で言葉を思い出そうとする様子（実際の映像）

実際にはどのような障害なのか。『ABEMA Prime』では、失語症の漫才師に話を聞いた。

■失語症のボケ担当の漫才師

漫才コンビ『入間国際宣言』。ボケの千葉ゴウさんは 去年1月、脳梗塞で倒れ、一時は命さえ危険な状態に。意識は無事に回復したが、思うように言葉が出なくなってしまった。

その後は、小学生用のドリルを使い、言葉を取り戻そうとする毎日。千葉さんは「（頭の中に）出てくるんですけど、いざ書こうとすると『何だっけ？』って、全然出てこなくなった」と語る。

千葉さんとコンビを組む相方の西田さんは、養成所の同期。以来、二人三脚で歩んできた。そんな中、千葉さんが倒れたのは、結成から7年目のことだった。西田さんは一人で舞台に立ち、先が見えないまま、千葉さんの帰りを待ち続けた。それから半年が過ぎた7月。

千葉さんが西田さんに伝えたのは「M-1に出たい」。不安も大きい中、出場を決断。体調を見ながら何度も練習を繰り返し、結果、M−1では、3回戦まで進出した。

■サウナ後に酩酊状態のような症状 突然の脳梗塞

千葉さんが脳梗塞で倒れたときは、サウナを利用した後だったという。当時の状況について、「サウナの3回目でちょっとやばいかもと思い、一緒の人に『先に出る』と伝えたが、そこから酩酊状態のようになってしまった」と振り返る。

同行していた友人は、ふざけて酔っ払ったふりをしていると思い、動画を撮影していたが、その直後に千葉さんは倒れて救急搬送された。ICU（集中治療室）に入り、約2週間後に失語症と診断されたという。

現在については、「脳の中の言語機能が100％あったとしたら、30％はどこかに行ってしまった。今は10％か20％ぐらいしか喋っていない感覚だ」と明かした。

スタジオでのやり取りはスムーズに見えるが、「会話のスピード感が議論のようになると、ついていけなくなる。1対1だと話しやすいが、大勢がいる場では、あちこちに注意を向けなければならず、難易度が上がる」。



■「言葉のシャワーを浴びるほど、失った機能を補完しようと頑張る」

相方の西田さんは、「当初はネタを終えた後、劇場の袖でボクシングの試合後のように倒れ込んでいた」と証言。現在の活動については「これが1つのキャラクターになるなら、このキャラでしかできないものをぶつけてほしい」。

今後の見通しについて、東京慈恵医大教授で失語症に詳しい渡邉修氏は、「脳は基本的には回復する方向に向かう。喋れば喋るほど、言葉のシャワーを浴びれば浴びるほど、失った機能を他の部分が補完しようと頑張る」と、リハビリとしての活動の意義を強調した。

現在、千葉さんは舞台のほか、清掃や警備のアルバイトをこなしている。相方の西田氏について問われると、「正直、本当にいい仲間だと思う。同期として見ているので」と感謝の意を示した。

（『ABEMA Prime』より）