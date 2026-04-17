『ダブルインパクト』初代王者・ニッポンの社長、未知の領域に挑戦「こんなこと歴史上あったんですかね」 “異例”コラボが実現
漫才とコント“二刀流”の頂点を決める『ダブルインパクト2026漫才＆コント二刀流No.1決定戦』の第2回大会が来春開催される。昨年スタートした本大会の初代王者に輝いたお笑いコンビ・ニッポンの社長による、日テレ系冠特番『トラニツバサ』（深0:30〜）が『ダブルインパクト2026』とコラボし、2週連続にわたってこれまでにない“異例”の特番放送が決定した。
【番組カット】異例の試み！‘30分”漫才に挑戦するニッポンの社長
本番組は、漫才とコントの新たな可能性を探る実験ネタバラエティー。ニッポンの社長自らが座長となり、17日放送の1周目は「コント」、24日放送の2週目は「漫才」をテーマにお笑いの未知の可能性にせまる。
1週目は、野球好き芸人×プロ野球レジェンドの異色コラボが実現。野球好き芸人として知られるお笑いコンビ・バッテリィズやエバースのほか、元ヤクルトスワローズの真中満や元西武ライオンズのGG佐藤など、レジェンドOBが本人役でニッポンの社長“書き下ろしコント”を披露する。ドラフト会議での“珍事件”や有名なエラーシーンを交えた自虐ネタなど、野球ファンにとって「夢のコント」が実現する。
「漫才」で限界突破を目指す2週目は、ニッポンの社長が30分間ぶっ続けの漫才に初挑戦。30分という長時間のなかで、次から次へと展開は変わり、ケツのリアル嫁や飲み仲間が続々と登場するなど、現実とネタの境界線を越えた“ドキュメンタリー漫才”に目が離せない。
【ニッポンの社長 コメント】
■辻皓平
1週目は30分野球コントのみ！こんなこと歴史上あったんですかね。全プロ野球ファン、野球好きじゃない方にも是非見てほしい！2週目の“20分の漫才”はやったことない！それをテレビでぶっ通しでやるという気迫を見てほしい。
■ケツ
そうそうたる野球レジェンドの方々にゲスト出演していただきました。収録中おもろすぎて笑いすぎました！30分漫才は、僕らとしても未知の領域。これがうまく行けばもう一段、階段を上れる気がする。
【番組カット】異例の試み！‘30分”漫才に挑戦するニッポンの社長
本番組は、漫才とコントの新たな可能性を探る実験ネタバラエティー。ニッポンの社長自らが座長となり、17日放送の1周目は「コント」、24日放送の2週目は「漫才」をテーマにお笑いの未知の可能性にせまる。
「漫才」で限界突破を目指す2週目は、ニッポンの社長が30分間ぶっ続けの漫才に初挑戦。30分という長時間のなかで、次から次へと展開は変わり、ケツのリアル嫁や飲み仲間が続々と登場するなど、現実とネタの境界線を越えた“ドキュメンタリー漫才”に目が離せない。
【ニッポンの社長 コメント】
■辻皓平
1週目は30分野球コントのみ！こんなこと歴史上あったんですかね。全プロ野球ファン、野球好きじゃない方にも是非見てほしい！2週目の“20分の漫才”はやったことない！それをテレビでぶっ通しでやるという気迫を見てほしい。
■ケツ
そうそうたる野球レジェンドの方々にゲスト出演していただきました。収録中おもろすぎて笑いすぎました！30分漫才は、僕らとしても未知の領域。これがうまく行けばもう一段、階段を上れる気がする。