◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト2-0DeNA(16日、神宮球場)

首位ヤクルトが4連勝。先発・松本健吾投手が今季2勝目を挙げました。

2023年ドラフト2位でヤクルトに入団した松本投手。今季2度目の先発となったDeNA打線を6回76球、被安打3で無失点に封じました。

試合後、お立ち台に上った松本投手は「きょう誕生日の“後輩”に、連勝中だから頑張れよとあおられていた。なんとか試合を作れたので、いい形でその後輩に回せるんじゃないかなと思います」と笑顔。

その後輩が奥川恭伸投手だと明かし、「僕のバッティングを見て、笑っているんじゃないかなと思います」と話しました。

その言葉の通り、松本投手はバットでも存在感。2回、DeNA先発・デュプランティエ投手の速球をレフトへはじき返し、プロ初安打でその後の先制タイムリーを呼び込むと、4回の第2打席には再びデュプランティエ投手からライト前ヒットを放ちました。

これには松本投手自身も「野球始めた頃からバッティング悪くて…自分でもよくわかっていない」と困惑した表情。145キロを超えるストレートを左右に打ち分けながらも、「ボールが速すぎて、何打ったかよくわかっていなかったです」とコメントしました。

直近4連勝で首位をひた走るチームを支える投手陣。松本投手は、「ほかの先発ピッチャーもいいピッチングをしていて、僕も今年から先発やりたいといったからには負けてられなかった」と、好投の理由を明かしました。