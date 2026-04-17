「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が16日夜、Xを更新。高市早苗首相を痛烈に皮肉った。

ひろゆき氏は、政府与党が、高市首相の日程調整がつかないことを理由として4月開催の約束があったはずの同月中の国会での党首討論に応じられないと野党側に伝えたことなどを「約束、政府・与党が破る」などの見出しで伝えた、東京新聞デジタルの記事が添付された、東京新聞編集局の公式Xアカウントのポストを引用。

「『人の本性は言葉ではなく行動に表れる。』 行動→国会に出席しない 言葉→『働いて働いて働いて働いてまいります』」とつづり、高市首相の言動について皮肉交じりに指摘した。

このひろゆき氏の投稿に対し「悲しいかなこれが今の日本の総理大臣ということです」「国会に出席したくないなら辞めればいいのに」「こんな不誠実な政権は前代未聞だ」「また逃げましたね」「国会出席拒否するなら辞任すればいいんです」「恥ずかしい〜 コレでハッキリしましたね 党首討論は避けてるのですね」「がっかり」「スケジュール調整もできない人たちが国を運営してるの？勘弁してください」「仕事を放棄するなら辞めてもらいたい」「終わってるね」「野党との議論から逃げてばかりで世論を二分するような重要法案を通し続ける…ここまで有権者無視の総理は初めてです」などと高市首相への厳しい声が多く寄せられている。