【全文】11年ぶりに日本球界に復帰！楽天・前田健太｢毎日必ずこなすルーティンが20以上あります｣

良いリズム良い習慣

「『マエケンさん』で良いですよ！」

記者が「前田さん」「マエケンさん」と呼び方に困っていると、楽天の前田健太（37）は気さくに応じた。

メジャー通算68勝をあげ、11年ぶりに日本球界に復帰した前田。″レジェンド″といっても過言でない存在だが、大物ぶった様子はない。練習中も若手と冗談を言い合い、積極的にコミュニケーションを取っている（以下、発言は前田）。

「そういう（偉そうにする）キャラクターじゃないですから、僕は。一回り以上年下の選手もいますが、彼らと話していると『そうなんや』と参考になる部分も多いんです。僕から若手に『俺はこう思う』と言うことはありません。上から目線で意見されるのはイヤじゃないですか。『どうしたら良いですか』と聞かれたらアドバイスするようにしています」

前田といえば、両肩をグルグル回す「マエケン体操」や、マウンドで左右に広げた両腕を後方へ何度か揺らすルーティンが有名だ。年によって内容は違うというが、７時間半眠るなど生活習慣もそれに含まれるという。きっかけは広島時代のプロ２年目、’08年6月の日本ハム戦にさかのぼる。

「７回までノーヒットという最高のピッチングで、プロ初勝利をあげたんです。『この勢いで行きたい』と、次の登板（巨人戦）前日に初勝利前に何をしたか振り返ると……。『そうだ、ヨーグルトとグミを食べたんだ』と思い出しました。良いリズムだからと同じものを購入し巨人戦に臨(のぞ)むと、７回１失点で２試合連続勝利！ これは続けるしかないと少しずつ良い習慣を取り入れ、今では毎日必ずこなすルーティンが20以上あります」

ルーティンは、単に験(げん)をかついで行っているわけではない。

「僕はけっこう緊張するタイプです。結果が出なければ不安になるし、憂鬱(ゆううつ)にもなる。でも、淡々とルーティンをこなしていれば『今日抑えられるかな』と余計なことを考えずにすみます。目の前のことに集中できるので、気持ちが整理され心に余裕が生まれる。『調子が良い時の決まり事をやっているのだから好投できる』と、自分を信じ込ませられます。勝利への儀式みたいなものですね」

もう一つ、前田が大切にしているのは「ゆとり」だ。

「重なりますが、僕が大切にしているのは気持ちの余裕です。毎日100％力を出し余裕のない生活をしていたら、身体も心も持ちません。限界まで猛練習しても、結果が出なければ落ち込むじゃないですか。だから僕は高校（大阪・ＰＬ学園）時代から要領が良かったと思う。全力でトレーニングするふりをして、時々力を抜いていました。サボりと思われるかもしれませんが、ケガをしたら意味がない。自分のパフォーマンスのために、気持ちに『ゆとり』がほしかったんです」

『FRIDAY』2026年4月17・24日合併号より