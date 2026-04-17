忙しいのに満たされない。これは一体なぜなのか。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

忙しい人が陥りがちな錯覚

「忙しいのに、何も残っていない」

そんな感覚に覚えはないだろうか。

やるべきことは全部こなしている。

むしろ、人より動いているはずだ。

それなのに、なぜか前に進んでいる実感がない。

多くの人は、ここで「まだ足りない」と考える。

もっと頑張ろうとする。

だが、それは逆だ。

あなたがハマっているのは、

「やった量＝前に進んでいる」という錯覚だ。

タスクをこなすことと、人生が進むことは別物だ。

目の前の“処理”に時間を使うほど、

本当に進めるべきことは後回しになる。

この錯覚に気づかない限り、

どれだけ忙しくしても、何も残らない。

自分にも死が訪れることを意識し続けよう

では、この錯覚に人生を奪われないためにはどうすればいいのだろうか。

その対処方法としておすすめなのが、「自分にもいずれ死が訪れること」を意識し続けることだ。

死を自覚することで最初に得られる利点は、「生きている時間は有限である」と自覚できる点だ。どんな問題を抱えていようと、どんな心配事で何度も頭を悩ませていようと、すべてはいつか終わる。どんなに困難に思えることも、永遠には続かないのだ。

2つ目の利点は、自分が死ぬとわかったら、やりたくないことの言い訳としてそれを使えるようになることだ。あなたは人生という不治の病に罹かかっている。これを活用するのだ！

プレッシャーを感じているとき、周りから行動を押しつけられているとき、あるいは明日は仕事に行きたくないときでさえ、自分はいずれ死ぬということを知っていれば、誰かに何かを求められても、あらかじめ用意された答えで返せるようになる。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

「とにかく量をこなす」こと自体は、成長に必要な場面もある。

だが問題は、その量が「どこに向かっているか」だ。

方向が決まっていないまま量だけを積み重ねても、残るのは疲労だけだ。

だからこそ、「自分にもいずれ死が訪れる」と考える。

その前提に立つと、基準は一つに絞られる。

「これは、自分の時間を使う価値があるのか」

この問いに答えられないことは、どれだけ忙しくても切り捨てる。

やった量ではなく、何に時間を使ったか。

その選び方だけが、最後に残るものを決める。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）