ライトオン×サンリオキャラクターズ新作♡おやすみデザインの癒しコーデ登場

思わず癒される“おやすみ”デザインにキュン♡ライトオンから、サンリオキャラクターズとのコラボアイテムが登場しました。すやすや眠るキャラクターたちを描いた限定デザインは、見ているだけでほっとする可愛さ。アパレルから小物まで幅広く展開され、親子で楽しめるリンクコーデも叶う注目コレクションです。

大人も楽しめるアパレルアイテム

WOMENSアイテムは、日常に取り入れやすいデザインが魅力。

プリントTシャツ3,990円（S・M・L／ホワイト・レッド／綿100％）は、控えめなフロントプリントで大人カジュアルにぴったり。

バックプリントTシャツ3,990円（S・M・L／ホワイト・ダークグレー／綿100％）は、後ろ姿まで可愛い一枚。

シアーベスト3,990円（M・L／オフシロ・ブラック／ポリエステル100％）は、リボンデザインが女性らしく、トレンド感も抜群です。

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親子で楽しむリンクコーデ

KIDSアイテムは、可愛さと着回し力を兼ね備えたラインアップ。

バックプリントTシャツ2,990円（110～140cm／ホワイト・ダークグレー／綿100％）は、大人とお揃いコーデが可能。

プリントTシャツ2,990円（110～140cm／ホワイト・ライラック・ピンク・サックス／綿100％）は、キャラクターごとのカラーが楽しめるデザインです。

家族でリンクコーデを楽しめるのも嬉しいポイントです♪

充実のグッズラインアップ

ぬいぐるみショルダーバッグ

価格：3,990円

カラー：レッド／ブラック／サックス

刺繍キャップ（WOMENS）

価格：2,990円

カラー：ネイビー／オフシロ

刺繍キャップ（KIDS）

価格：2,490円

カラー：ライラック／ブラック

総柄エコバッグ

価格：1,650円

カラー：レッド／ホワイト（サイズ：縦46cm×横26cm）

フェイス刺繍ポーチ

価格：1,980円

カラー：全7色（サイズ：縦11cm×横15cm×マチ5cm）

アクリルチャーム

価格：1,980円

カラー：全6色

プリント巾着

価格：1,320円

カラー：全7色（サイズ：縦17cm×横16cm）

どれも日常使いしやすく、ギフトにもぴったりなアイテムです。

ライトオンで癒しの毎日コーデを♡

サンリオキャラクターズとのコラボは、可愛さだけでなく日常に寄り添う使いやすさも魅力。アパレルから小物まで揃うので、トータルコーディネートも楽しめます。

おやすみデザインのやさしい世界観に癒されながら、自分らしいスタイルを見つけてみてください♪