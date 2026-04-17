ライトオン×サンリオキャラクターズ新作♡おやすみデザインの癒しコーデ登場
思わず癒される“おやすみ”デザインにキュン♡ライトオンから、サンリオキャラクターズとのコラボアイテムが登場しました。すやすや眠るキャラクターたちを描いた限定デザインは、見ているだけでほっとする可愛さ。アパレルから小物まで幅広く展開され、親子で楽しめるリンクコーデも叶う注目コレクションです。
大人も楽しめるアパレルアイテム
WOMENSアイテムは、日常に取り入れやすいデザインが魅力。
プリントTシャツ3,990円（S・M・L／ホワイト・レッド／綿100％）は、控えめなフロントプリントで大人カジュアルにぴったり。
バックプリントTシャツ3,990円（S・M・L／ホワイト・ダークグレー／綿100％）は、後ろ姿まで可愛い一枚。
シアーベスト3,990円（M・L／オフシロ・ブラック／ポリエステル100％）は、リボンデザインが女性らしく、トレンド感も抜群です。
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親子で楽しむリンクコーデ
KIDSアイテムは、可愛さと着回し力を兼ね備えたラインアップ。
バックプリントTシャツ2,990円（110～140cm／ホワイト・ダークグレー／綿100％）は、大人とお揃いコーデが可能。
プリントTシャツ2,990円（110～140cm／ホワイト・ライラック・ピンク・サックス／綿100％）は、キャラクターごとのカラーが楽しめるデザインです。
家族でリンクコーデを楽しめるのも嬉しいポイントです♪
充実のグッズラインアップ
ぬいぐるみショルダーバッグ
価格：3,990円
カラー：レッド／ブラック／サックス
刺繍キャップ（WOMENS）
価格：2,990円
カラー：ネイビー／オフシロ
刺繍キャップ（KIDS）
価格：2,490円
カラー：ライラック／ブラック
総柄エコバッグ
価格：1,650円
カラー：レッド／ホワイト（サイズ：縦46cm×横26cm）
フェイス刺繍ポーチ
価格：1,980円
カラー：全7色（サイズ：縦11cm×横15cm×マチ5cm）
アクリルチャーム
価格：1,980円
カラー：全6色
プリント巾着
価格：1,320円
カラー：全7色（サイズ：縦17cm×横16cm）
どれも日常使いしやすく、ギフトにもぴったりなアイテムです。
ライトオンで癒しの毎日コーデを♡
サンリオキャラクターズとのコラボは、可愛さだけでなく日常に寄り添う使いやすさも魅力。アパレルから小物まで揃うので、トータルコーディネートも楽しめます。
おやすみデザインのやさしい世界観に癒されながら、自分らしいスタイルを見つけてみてください♪