俳優の松たか子さん（48）と、お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏さん（49）が電気自動車の新CMで共演。撮影後のインタビューで、2人がそれぞれ共演への思いを明かしました。

■松たか子「まさか津田さんに行き着くとは」

今回、松さんは街の中を走行するドライバー、津田さんは松さんがチラリと目にする“花屋のお客さん”を演じました。

共演にあたり、松さんは津田さんのことを「本当に大好きです」と告白。そして「まさか津田さんに行き着くとは思わず、今まで（CMを）3作品をやってまいりましたので、続けてみるもんだなって思います」と喜びを口にしました。

一方、津田さんは共演について「めっちゃうれしかったですよ」と喜びを明かしつつ、「松さんむちゃくちゃ大好きなのでお会いしたかったんですけど…こんなに会わんと撮れるもんなんですね。共演もなにも、（松さん）居てないですよ、だいぶ前に帰ったんでしょう？店員の役の人が“松さん！”って言ってただけですやん！」とぼやいていました。

■ダイアン・津田「1秒なんかい！」

松さんは津田さんとの“共演”に「同じ映像に収まることができて、光栄です」と満足した様子。しかし実は津田さんの出演時間は、なんと1秒未満。津田さんは「1秒なんかい！こっからまた編集すんのかい、これほんまにギャラ出るんかい！」と少々あきれた様子を見せました。

そんな津田さんについて、松さんが「多分現場にいらっしゃるまで、ドッキリなんじゃないかと思っていらっしゃるんじゃないですかね」と笑ってコメント。津田さんは「ドッキリだったらどうします？」というスタッフからの質問に対して「えっ！やめてくれよ、これ金かけすぎやろ、ドッキリだったら。そんなにドッキリにもなってへんぞ！」とツッコミを入れました。

松さんと津田さんは、日産サクラ新CM『スーーーテキな毎日』篇に出演しています。