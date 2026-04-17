安住紳一郎アナ、TBS後輩アナの17歳“JKプリクラ”公開に「いや〜良いの見せてもらいました」
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、14日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）に生出演。同局の後輩アナの女子高校生時代のプリクラにツッコんだ。
【写真】かわいすぎる…安住アナとの軽快なやり取りをする宇賀神メグアナの17歳“JKプリクラ”
「6時のマーケ」のコーナーで、「最新JKポーズランキング」をピックアップ。宇賀神メグアナは「平成はこちら、変わったピースも流行っていたんですよ」と、タブレットに自身の高校時代のプリクラを切り取ったものを披露。安住アナが「その画素の粗い画は何ですか？」とツッコむと、宇賀神アナは「これ平成の画質ですよね、完全に」と苦笑いを浮かべた。
宇賀神アナは「17歳のときの私のプリクラを切り取ったものなんですけど…」と説明すると、安住アナは「良いのもってますね〜」とイジリ、「これ（写真のポーズ）なんですか？」と質問。宇賀神アナは「このピースはやってませんでした？やったことないですか？このピースはやってませんでしたか？」と矢継ぎ早に聞き返し、「名前は爪ピースみたいな。はやってましたよね？うそ？私の界わいだけですかね!!?」と焦り。安住アナは「いや〜良いの見せてもらいました」とまとめていた。
放送後、同番組のSNSには、「よく喋るなぁ〜」と題してこのやりとりの切り取り動画を掲載。多くの反響を集めていた。
【写真】かわいすぎる…安住アナとの軽快なやり取りをする宇賀神メグアナの17歳“JKプリクラ”
「6時のマーケ」のコーナーで、「最新JKポーズランキング」をピックアップ。宇賀神メグアナは「平成はこちら、変わったピースも流行っていたんですよ」と、タブレットに自身の高校時代のプリクラを切り取ったものを披露。安住アナが「その画素の粗い画は何ですか？」とツッコむと、宇賀神アナは「これ平成の画質ですよね、完全に」と苦笑いを浮かべた。
放送後、同番組のSNSには、「よく喋るなぁ〜」と題してこのやりとりの切り取り動画を掲載。多くの反響を集めていた。