開催：2026.4.17

会場：ギャランティードレート・フィールド

結果：[Wソックス] 3 - 5 [レイズ]

MLBの試合が17日に行われ、ギャランティードレート・フィールドでWソックスとレイズが対戦した。

Wソックスの先発投手はジョーダン・リージャー、対するレイズの先発投手はスティーブン・マッツで試合は開始した。

3回裏、1番 ミゲル・バルガス 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 1-0 TB

4回表、9番 テーラー・ウォールズ 6球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレイズ得点 CWS 1-1 TB

6回裏、5番 エドガー・ケーロ 8球目を打ってタイムリーツーベースヒットでWソックス得点 CWS 2-1 TB

7回表、6番 リッチー・パラシオス 3球目を打ってサードへのタイムリーヒットでレイズ得点 CWS 2-2 TB

8回裏、4番 エベルソン・ペレイラ 4球目を打って左中間スタンドへのホームランでWソックス得点 CWS 3-2 TB

9回表、2番 フニオール・カミネロ 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでレイズ得点 CWS 3-3 TB、8番 ハンター・フェドゥシア カウント3-1から押し出しの四球でレイズ得点 CWS 3-4 TB、9番 テーラー・ウォールズ カウント3-2から押し出しの四球でレイズ得点 CWS 3-5 TB

試合は3対5でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのケビン・ケリーで、ここまで2勝1敗2S。負け投手はWソックスのセランソニー・ドミンゲスで、ここまで1勝2敗3S。レイズのベーカーにセーブがつき、1勝0敗4Sとなっている。

なお、Wソックスの村上宗隆はこの試合で4打数、0安打、0打点、打率は.167となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-17 06:32:17 更新