パナソニックホールディングス（ＨＤ）が、傘下の自動車部品大手フィコサ・インターナショナル（スペイン）を３月末までに売却したことがわかった。

パナソニックＨＤはかつて車載機器事業を成長の柱と位置づけていたが、競争の激化で採算が悪化していた。フィコサの売却で事実上、撤退したことになる。今後はデータセンター関連事業を中心に成長が見込める分野に経営資源を集中させる。

フィコサは１９４９年に創業し、従業員９０００人超を抱える自動車用ミラーの世界大手として知られる。電子ミラーのほか、障害物をカメラで映して分析する画像認識でも優れた技術を持つ。

パナソニック（現パナソニックＨＤ）は車載機器事業の強化を狙い、２０１５年にフィコサと資本提携した。１７年には株式を追加取得して出資比率を６９％に引き上げ、子会社化した。

だが、競合企業の台頭で利益率が低迷し、保有する全株式をフィコサの創業家側に売却した。売却額は開示していないが、２５年４〜１２月期にフィコサの株式評価損として４２６億円を計上している。

パナソニックＨＤの車載機器事業は２４年３月期には売上高の２割弱を占めていたが、収益が伸び悩み、２４年１２月に車載機器を手がける子会社のパナソニックオートモーティブシステムズを米投資ファンドグループに売却。事業としてはフィコサが残っていた。

今後は需要が拡大するデータセンター向けの蓄電システムや電材事業を中心に注力し、構造改革を加速させたい考えだ。