辻希美、高1長男の弁当を披露「ご飯ぎゅうぎゅうおかずパンパンにしてみた」
タレントの辻希美が16日、インスタグラムを更新。高校1年生の長男に作った弁当を公開した。
【写真】おいしそう！ 辻希美手作りのボリューム満点弁当
辻はストーリーズの投稿で、「今日も元気に出発」と書き出し、「お弁当足りないって言われたから ご飯ぎゅうぎゅうおかずパンパンにしてみた」「＋メロンパン持たせました」とコメントし、ボリューム満点の弁当を披露した。
投稿された写真には、白ご飯に加え、エビフライや焼き鮭、鶏肉のおかず、卵焼きなどが彩りよく詰められた弁当が収められている。別容器にはカットされたオレンジも用意されており、これにメロンパンも付ければお腹いっぱいだ。
また、「学校に慣れて来たって事かな」ともつづり、長男の新生活の様子をうかがわせた。
引用：「辻希美」インスタグラム（＠tsujinozomi_official）
【写真】おいしそう！ 辻希美手作りのボリューム満点弁当
辻はストーリーズの投稿で、「今日も元気に出発」と書き出し、「お弁当足りないって言われたから ご飯ぎゅうぎゅうおかずパンパンにしてみた」「＋メロンパン持たせました」とコメントし、ボリューム満点の弁当を披露した。
投稿された写真には、白ご飯に加え、エビフライや焼き鮭、鶏肉のおかず、卵焼きなどが彩りよく詰められた弁当が収められている。別容器にはカットされたオレンジも用意されており、これにメロンパンも付ければお腹いっぱいだ。
また、「学校に慣れて来たって事かな」ともつづり、長男の新生活の様子をうかがわせた。
引用：「辻希美」インスタグラム（＠tsujinozomi_official）