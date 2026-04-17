◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）

吉兆の枠だ。ロブチェンは２枠４番からのスタートが決まった。過去では９２年のミホノブルボンしか勝っていない枠だが、自身が２走前のホープフルＳを完勝した４番を引いた。山本助手は「偶数はいいね。しっかり脚をためられるし、しまいに伸びてきそう。言うことないんじゃないかな」とイメージをふくらませた。

前走の共同通信杯で３着と、デビュー以来初めての黒星を喫した。前半に行きたがってスムーズさを欠いたが、それでも直線で粘りを発揮。勝ち馬とは同タイムの接戦に持ち込んだ。今回はＧ１勝ちの舞台に戻るのが何よりのプラス材料だ。「レースセンスが良く、前からでも後ろからでも競馬ができる。中山で勝っているからね」と同助手。自在性がフルに生かせる、小回りのフルゲート戦は望むところだ。

追い切り翌日のこの日は、厩舎周りを１時間ほど引き運動。「中間も順調でしっかり動けている。今朝もいい雰囲気で周回していた」と山本助手は笑みを浮かべた。桜花賞も制した鞍上・松山とＧ１・２勝目をつかむ。