◆米大リーグ ホワイトソックス３―５レイズ（１６日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１６日（日本時間１７日）、本拠地・レイズ戦に「３番・一塁」で先発出場。４打数無安打３三振に終わり、５試合ぶりに出塁できなかった。３三振はメジャー移籍後３度目でワーストタイで、打率は１割６分７厘。３年連続１００敗以上を喫しているチームは同一カード３連敗で借金７（６勝１３敗）となった。

この日は中直、空振り三振、空振り三振、見逃し三振。３度対戦した先発左腕マッツの変化球に苦しんだ。２６三振は試合終了時点でリーグ６位タイとなった。

村上は、１４日の同戦では９回２死一塁で右翼ポール際へ５号２ラン。７０打席目での５本到達は、日本人ルーキーでは１８年の大谷翔平（エンゼルス）に並んで最速記録となった。同年の大谷は最終的に２２本塁打を放ち、今なお１年目の日本人選手としては最多記録となっているが、村上はこれを大幅に上回るペースでアーチを量産している。

１５日（同１６日）の試合はメジャー２度目のＤＨで出場し、１安打２四球。１７四球は同日終了時点でリーグ最多タイとなっていた。この日の試合終了の段階で同３位タイとなったが、メジャー史上４人目、日本人選手では初のデビュー３試合連続アーチを放つなど最初の８試合で４本塁打を放った村上に対するメジャー各球団の警戒はそれほどまでに強まっていると言える。