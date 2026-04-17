園の集合写真に「写りたくない（涙）」保護者と園児の写真撮影に、私が頭を抱えるワケ

幼稚園でクラス替えのたび撮る集合写真。保護者も一緒に写るのですが、筆者の知人は「絶対に写りたくない」と憂うつそうでした。その理由をご紹介します。

園の慣習

私は、今年6歳になる息子がいる主婦です。

息子は私立の幼稚園に通っていますが、園では毎年クラス替えがあります。

年度初めには保護者も園に出向き、クラス活動の後に懇談会。

その後、保護者と子どもたち全員で集合写真を撮るのが慣習となっています。

春の日差しを浴びながら撮る集合写真は、みんなニコニコして和やかな雰囲気。

しかし、私はこの写真撮影が憂うつでたまらないのです。

写りたくないワケ

というのも、過去2年間の私の写真写りは散々なものだったから。

じっとしていられない息子を抑えつつ、いい顔で写真に写るのは、実際むずかしいのです。

写真を撮るときの並びは、前に子どもたち、その後ろが保護者です。

並び終わってから、息子はそわそわ。

2年とも私は息子のすぐ後ろに立っていたのですが、1年目は、私が近くにいるからか息子の気が緩み、すぐに悪ふざけを始めました。

隣にいるお友だちにちょっかいを出す息子を、大人しくさせようとした私。

でも息子はクスクス笑いながら、変顔をして私を見上げます。