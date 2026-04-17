〈時給は5000円！ でも夏休み中は給料がほぼゼロで来年の保証もなし…スクールカウンセラーたちの知られざる“リアルな生活事情”〉から続く

子どもが示している心理的不調の成り立ち、見通し、どうやって支援していくかなどについて、さまざまな工夫が求められるカウンセリング。学校現場での心のケアを行うスクールカウンセラーは、どのような心構えで子どもたちと接しているのか。

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ここでは、スクールカウンセラーでいじめ第三者委員会にも所属する藪下遊氏の著書『スクールカウンセラーは何を見ているのか』（ちくまプリマー新書）の一部を抜粋。現場の声を紹介する。



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子どもへのカウンセリングの前提

子どもが示す心理的不調によってカウンセリングの方針は千差万別ですから、一概に「こういうカウンセリングをやります」とは言えないものです。なので、ここでは子どもへのカウンセリングにおいて広く大切にすべきこと、多くの事例において当てはまりやすいことを挙げるに留めておきます。

（1）子どもを弱い存在と見なさない

スクールカウンセラーは、松葉杖のような存在でいることが大切です。松葉杖がないと歩けないようなときもあるが、治ってくれば不要になり、自分の足で歩くことができる。そうやって「自分が不要になるくらい、子どもが心理的に安定・成長する」ことを目指して関わるのが、スクールカウンセラーの姿勢として適切です。

たとえば、ずいぶん心理的不調が改善した子どもが、カウンセリングを「友だちと遊ぶ」という理由で休むということは、もちろん見立てによりますが、好意的に捉えられる場合も多いです。心理的安定が高まったことで「こころの作業」の重要度が小さくなり、友だちという「現実の関係」を重視し始めた可能性があるのです。こうした状況でスクールカウンセラーは、子どもの改善の結果として自分から離れていくことを喜びつつも、何か困難があれば再訪を妨げない態度で接することが大切になってきます。

子どもを弱い存在と見なして、「あなたにはまだ助けが必要だ」と子どもを抱え込むような愚を犯してはなりません。子どもを無力な存在と見るのではなく、自らの人生を切り拓いていく力のある存在と見なし、その力を引き出していくことが大切です。なお、私は子どもへのカウンセリングで「名前呼び」「ちゃん付け」を好みません。子どもを「未熟な存在」と捉えているような気がするからです。目先の距離感を縮めることよりも、自律的な人間同士として関わりたいという思いを示すようにしています。

「本当はカウンセリングに来たくないという気持ちもあった？」という質問が持つ大切な意味

（2）「入口のためらい」を大切にする

子ども本人の希望でカウンセリングに来ることもありますが、教員や親に「勧められたから」「行きなさいと言われたから」ということも少なくありません。だからこそ、子どもの来談に意志と反する様子が見受けられたら、スクールカウンセラーの方から「本当は来たくないという気持ち“も”あった？」「そういう気持ち“も”あるのが自然だよね」などと尋ねることが大切です（「が」ではなく「も」がポイント）。

カウンセリングにおける「入口のためらい」には、子どもの心理的不調に対する構えがにじみ出ることがあります。考えなきゃいけないけど考えたくない、今のままじゃマズいけど向き合うのはイヤだ。そうした心理的不調への構えが、カウンセリングへの「必要かもしれないけど、行きたくない」という「入口のためらい」となるのです。つまり、「入口のためらい」を話し合うことは、間接的に子どもの心理的不調について触れつつ、スクールカウンセラーの支援的な態度を示す良いチャンスでもあるのです。

また、心理的不調を示す子どもには、否定的な感情を押し殺してきたケースが少なからずあります。だからこそ、カウンセリングの導入時に「本当は来たくないという気持ちもあった？」という質問を通して否定的な感情をやり取りできると、カウンセリングでは「イヤな感情を表現しても良いのだ」という認識を伝えることができます。

（3）カウンセリングに入りやすくする配慮を

夏場や冬場のカウンセリングでは、空調を整えてカウンセリング室を適温にしておくことが大切です。暑すぎても寒すぎても、人は「こころの中」にアクセスする力が減ります。速やかに「こころにアクセスしやすい状況」を作るよう心がけましょう。このような準備が、子どもに「見えないところでもスクールカウンセラーは自分のことを考えていた」という支えとして機能することもあります。これは面接室を清潔に保つことでも伝わるので、スクールカウンセラーは空き時間に掃除をしておくと良いです。

また、初めてカウンセリングを受ける子どもにとって、スクールカウンセラーと会うということは「馴染みのない人（スクールカウンセラー）に会うために、未知の部屋（カウンセリング室）に入る」という状況です。これは不安を感じても不思議ではありません。子どもが不安を感じていると、その不安をほぐすのに多少の時間を使う必要が出てきます。時間が限られているスクールカウンセリングにおいて、これは少しもったいない話です。なので、子どもと初めて会う場合には、スクールカウンセラーは室内で待つのではなく、部屋から顔を出して迎え入れるなどの小さな工夫で回避できる不安はきっちり避け、スムーズにカウンセリングに入れるよう配慮しましょう。

「今のままでいいよ」という声がけが子どもを苦しめる

（4）未来を見据えて成長を促す

よく「今のままでいいよ」という言葉を耳にします。優しくて耳あたりが良い言葉ではありますが、「今のまま」でいることによって現実との折り合いが悪くなり、結局は子ども自身が苦しむ場合もあります。ひとつ事例を紹介しましょう。

【事例：体育に出ない女子生徒】

高校一年生の女子生徒。小学校高学年から不登校傾向があり、「体育に出なくていいなら学校へ行く」と言うので親も教員も認めてきた。全日制高校に入学し、登校は何とか継続しているが、体育には一切出ないというスタンスを保持している。高校側も事情を考慮し、体育は見学だけでも出席にしていたが、見学も拒否している状況である。

あまり知られていませんが、体育は高校の教育課程において「必ず受けねばならない科目：必履修科目」に位置付けられています。事例では、小学校以降ずっと「体育は出ない」という学校生活を送っていましたが、高校卒業に必要な科目が履修できないという事態が生じています。事例の高校はかなり配慮（見学でもOK）してくれていますが、さすがに見学もしないのに出席扱いにすることは難しいでしょうね。

それは女子生徒が葛藤しつつ決めていくこと、スクールカウンセラーの役割は…

私が言いたいのは、女子生徒に「体育に出なさいと伝えるべきだ」ということではありません。必要なのは、少なくとも受験を考える時期に「体育に出ない」というスタンスに言及し、高校における体育という科目の立ち位置、すなわち、出ないと卒業できないという「現実」について話し合うことだと考えられます。この現実を前に、女子生徒が「体育に出ない」というスタンスを変えるか、現在のスタンスでも何とかなりそうな高校を志望し直すか、それは女子生徒が葛藤しつつ決めていくことです。スクールカウンセラーの役割は、現実を前にして生じた葛藤に寄り添いつつ女子生徒の決断を支えることでしょう。

子どもたちの未来に「現在のスタンス」では噛み合わない現実が控えているのであれば、その現実を前にした子どもの葛藤を支え、成長を促していくことが責任感のある大人の振る舞いです。「今のままでいいよ」という言葉を発するのは簡単ですが、その人が単に「未来を見据えられていない」だけなら、その言葉にどれほどの価値があるでしょうか。また、子どもが現実と向き合う葛藤が生じないように先送りしているだけなら、それは「大人としての責任感が欠けている」と言えるのではないでしょうか。

（藪下 遊／Webオリジナル（外部転載））