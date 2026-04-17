〈「童貞でバズって、ネットミームにされて、世界中で笑われて…」ぐんぴぃが語る『バキ童』街頭インタビューという“挫折経験”と、挫折が人生に与えた影響〉から続く

人材育成・組織強化のサポートを専門とし、ビジネスメディアを中心に今最も注目されている起業家・坂井風太さんと、YouTubeチャンネル登録者数200万人を誇る大人気お笑い芸人「バキ童」ことぐんぴぃさん。

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そんな異色のコンビが、会社や仕事にまつわる「理不尽」の対処法を指南する『理不尽仕事論 「クソが!!」と思った時に読む本』（文藝春秋）より一部を抜粋して紹介します。

挫折をしても、その体験をポジティブに解釈することで、後々の自分に良い影響があると語る坂井さん。そこから、2人の子供時代のきつかった体験の話に……。（全4回の2回目／最初から読む）



ぐんぴぃさん、坂井風太さん

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坂井の挫折：中学中退と親の自己破産

坂井 私には3つぐらいきつかったことがあったんですけど、1つ目が私立中学中退。

ぐんぴぃ ええっ、中学中退！？ 何が起きたんだ！

坂井 当時、意気揚々と神奈川県の私立のトップ校に入ったんですよ。入学パンフレットを見たら、180人入学して、卒業したのが172人だった。残りの8人はどこ行ったんだろうと思ったんですが、「俺かい！」と。中退した時は、結構きつかったんです。中学生の時だったので、あまり挫折の乗り越え方の引き出しもなかったから。でも、高校受験の塾に通っていたら、「面白い奴がいるぞ」とか、高校入ったら「なんか変わった奴がいるな」みたいに面白がってくれる人がいたから、結果的に「OK」になった。挫折も人生の渋みに変換できたというか、「コンテンツ力が上がったな」と解釈できたんです。

ぐんぴぃ コンテンツ力が上がった。

坂井 面白がってくれる人がいたからなんとかなった。ぐんぴぃさんもそういうことはありませんでしたか？

ぐんぴぃ そうですね。そもそも、親父がめっちゃ厳しいんですけど、子どもの時に僕をタコ殴りにして骨を折って、病院に連れていって「自転車で転んだと言いなさい」って僕に言って、僕は医者に「自転車で転びました」って言って……みたいな話を学校でしたら、ヤバすぎてウケたんですよ。「お前の親父ヤバいな」って。僕は心配してもらいたくて喋ったけど、ウケるならまだいいかと思って、やっていけたんです。

坂井 そうですよね。だから解釈も大事なんですけれども、周りがその解釈を助けてくれるかどうかというのも大事なんです。あと、私の親はもともと経営者だったんですけど、私が大学生の時に自己破産しているんですよ。「きっつー」と思って。

ぐんぴぃ え！ 経営者でお金持ちだったのに。

坂井 その前からあんまりお金ないな、ヤバそうだなと気づき始めましたけど。自己破産して大学の奨学金をフルで借りることになって、「自分で人生なんとかするしかないんだな」と、自助努力主義者になったんですよ。

ぐんぴぃ もう親には頼れないからっていうことですよね。

坂井 それがある意味精神的な自立につながっていて、辛いことがあっても「あの時より辛いことはないよな」と思えるんです。

挫折経験におけるダークサイド

坂井 でも、ここでお話ししたいのが、親の自己破産という経験は、良い面も悪い面も自分に生み出してしまっているという話。良い面は「自分で頑張るぞ」と考えられるようになることなんですけど、ダークサイドもあって。努力していなさそうな人や、やるって言ったのにやってない人がいると、ブチギレそうになる。自助努力主義の光と闇ですね。

ぐんぴぃ うわあ、なるほど！

坂井 だから挫折経験はどっちにも転ぶという話なんです。もちろん強みにもなっていますけど、人に対する過剰な厳しさにもなっている。それを俯瞰的に見ないとまずい。

ぐんぴぃ 「俺はあんな挫折をしてもこんなに頑張れているんだから、お前が頑張れないのはお前の怠慢だろ」ってなっちゃうけど、でもそいつにはそいつのキャパがあって……みたいなことが見えにくくなっちゃう。

坂井 わかんなくなっているんですよ。ということで、挫折の良い面と悪い面を見ないといけないなって、ずっと思っていたんですよね。

ぐんぴぃ なるほどな。ちょっと話がブレちゃうかもしれないですけど、上司ができることをミスる部下って、めっちゃ怒られませんか？ これってあるあるですよね。

坂井 わかるー！！ 私もやっている可能性が全然ありますけども、勝手に自分の得意な土俵に入れて、その中で比べません？

ぐんぴぃ いや、そうなんですよ。これが一番なんかピクッときちゃう。僕、ビジネスメールを送るのが得意なんですよ。それで、そういうメールを送ることが苦手なスタッフがいると、「なんでできないんだ」って勝手に思っちゃう。僕も会社員時代にできなくてよく怒られていたことに最近気づいたんですけど。これって確かに挫折の悪い部分を押し付けてたかもなあって思いましたね。

坂井 それ、理論が2個入っています。1つ目は多分「投影性同一視」です。

ぐんぴぃ 投影性同一視。

坂井 すごく簡単に言うと、自分の中でも消化しきれていない、苦手な部分や嫌な部分が自分の中にあると思いたくなさすぎて、相手を詰めてしまう。

ぐんぴぃ ああ、なるほど。自分の嫌いな部分がある人を嫌いになっちゃうってやつですね。

坂井 「お前の話はわかりにくいよな」ってキレてくる人は、過去に「お前の話はわかりにくい」って怒られた経験があったりするんですよ。

ぐんぴぃ うわーすごい。「俺は改善したけどな」っていう。すごくないですか!? これが理論とは思わなかったですよ。俺のオリジナルの悩みだと思ってた。

坂井 理論を知っていれば、人にキレてる時に、「自分の一番嫌なところをなすりつけようとしてるな、申し訳ないな」と思える。2つ目の理論は「帰属バイアス」と言うんですけど、これを覚えておくと、自分を反省する道具になります。人間は、他人が犯したミスについては「あいつがやる気がないせいだ」と内的な要因として解釈するんですよ。

ぐんぴぃ 相手の心の中の話にする。

坂井 でも、自分がミスった場合は「環境が……」って。

ぐんぴぃ うわー！ 後輩や部下が寝不足だったとか時間がなかったからだとかは考えもしない。あいつがたるんでると思って。それに比べて、俺は……忙しい！！

坂井 そうそう（笑）。内的要因と外的要因、と言うと難しいかもしれないですけど、自分以外の場合は本人の問題にしたがるし、自分がやったことに関しては自分のせいじゃなくて、「環境が悪いので」と言う傾向がある。それがわかっていれば「ごめんね」って思えるじゃないですか。

ぐんぴぃ 人間にそういう意識というかバイアスがあるというのは覚えておきたいですね。おもろ！ 坂井さんおもろいやんか！

坂井 急に、ありがとうございます（笑）。だからあるあるの話なんですよ。

ぐんぴぃ いや、本当ですね。あるあるには全部、理論があるというのは学んでおくといいですね。

坂井 そうすると気をつけるようになる。「生存者バイアス」も帰属バイアスだと思うんですよ。要は、生存者バイアスとは、「自分は自分の腕っぷしで生きてきたぞ」と思い込みすぎている人が、助けてくれた恩師の存在や環境要因を全部無視している状態。だから、人の「おかげ」に気づかないとまずいよね、という話なんです。

ぐんぴぃ 恩師や環境について意識的に目を向けよう、ということですね。

〈「よく言ってくれた！」令和ロマンのM-1グランプリ2024優勝ネタの中で…“自己啓発界隈”が沸いたあるセリフとは？《ぐんぴぃも納得》〉へ続く

（坂井風太,ぐんぴぃ）