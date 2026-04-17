〈「よく言ってくれた！」令和ロマンのM-1グランプリ2024優勝ネタの中で…“自己啓発界隈”が沸いたあるセリフとは？《ぐんぴぃも納得》〉から続く

人材育成・組織強化のサポートを専門とし、ビジネスメディアを中心に今最も注目されている起業家・坂井風太さんと、YouTubeチャンネル登録者数200万人を誇る大人気お笑い芸人「バキ童」ことぐんぴぃさん。

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そんな異色のコンビが、会社や仕事にまつわる「理不尽」の対処法を指南する『理不尽仕事論 「クソが!!」と思った時に読む本』（文藝春秋）より一部を抜粋して紹介します。

「ゴッドタン」や「あちこちオードリー」など、数々の人気番組のプロデューサーであり、現在は演者としてラジオやテレビなどでも活躍する佐久間宣行さんは、なぜ人の才能を見出して生かすのがうまいのか？ 坂井さんとぐんぴぃさんがその理由を分析します。（全4回の4回目／最初から読む）



坂井風太さん、ぐんぴぃさん ©平松市聖／文藝春秋

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テレビ東京は「ブリコラージュ」が得意？

坂井 今日は「才能を見つけるのが上手い人は何をしているのか」、もしくは「テレビプロデューサーの佐久間宣行さんは、なぜ人の才能を見出して生かすのが上手いのか」を理論的に研究したいと思います。

ぐんぴぃ 一番いいじゃないですか。今、みんな佐久間さんになりたいんだから。佐久間さんになりたーい！ 佐久間さーん！！

坂井 （ウエストランドの）井口さんじゃないですか（笑）。ぐんぴぃさんは何回もお仕事したことがあると思いますけど、なぜ佐久間さんは面白いタレントを見つけるのが上手いと思いますか？

ぐんぴぃ めっちゃアンテナを張ってるイメージがありますよ。以前、佐久間さんがトイレで、ずっとスマホでNetflixを観ているのを見かけたから、「さすがにあんた気持ち悪いぜ！」って言ったんですけど。そんなにインプットしてるの？ って思います。

坂井 すごく熱心じゃないですか（笑）。今日の理論は「独自情報を仕入れる」という話と「ブリコラージュ」という概念について。『ReHacQ』の高橋さんもそうですが、テレビ東京出身のプロデューサーの方って才能を見出すのが上手いし、YouTubeチャンネルも当てていませんか？ これは「ブリコラージュ」によってうまくいってる可能性があるなと思ったんです。

ぐんぴぃ テレ東には「ないもの」が多いから「あるもの」の寄せ集めで作るということですね。

坂井 改めてブリコラージュという概念を説明すると、「寄せ集めで作る」という意味です。「◯◯がない」ではなく「今ある素材で調理して料理を作ればいいじゃない」というのがブリコラージュ。この視点を持っているという点ではスヌーピーも近くて――

ぐんぴぃ 「配られたカードで勝負するっきゃないのさ」ですね。

坂井 そう！ 人生がわらしべ長者的にうまくいくことはあっても、最初から全部が豊かな人はそんなにいないじゃないですか。だからひとつの武器から仲間を増やしていく。

ぐんぴぃが一番「ブリコラージュしたなぁ」と思った瞬間

坂井 高橋さんも、『TVディレクターの演出術：物事の魅力を引き出す方法』［ちくま新書］という書籍の中で「どうしてテレ東でユニークな企画が生まれるかというと、リソースの制約があるからだ」といったことを書かれていたんですよ。他のキー局と比べてお金もない。でも、だからこそ企画が生まれやすい。昔はよくわからなかったけど、ブリコラージュすると今あるものによく気づく、という話です。

ぐんぴぃ 自分の強みにも気づけるかもしれない。

坂井 ビジネスにおいてもそうだなと思っているんです。ベンチャー企業で伸び続けている企業とそうではない企業、何が違うのかなと考えたんですけど、伸びている方はブリコラージュを最初にしているんですよね。とりあえずまず収益が上がる、儲かる事業から始めている。でも失敗している方は、最初から派手なもの、きれいなものばかりやろうとするんですよ。だからブリコラージュという概念を持って、今ある素材で勝負した方がいい。ちなみにぐんぴぃさんが一番「ブリコラージュしたなぁ」と思った瞬間はいつですか？

ぐんぴぃ 僕のYouTubeチャンネルはお金がずっとなかったので、いかにもYouTube的なお金を遣った企画ではなく、いかにお金を遣わない企画ができるかを追求した。結果として企画の面白さに気づけた。お金を遣わないってことは、みんなが観た瞬間から真似できちゃう。

坂井 ミーム化しやすいってことか！

ぐんぴぃ そうです。お金を遣わない方が面白いとすら思い始めている。

坂井 その方が“雑草魂”によって事業がうまくいっている人が多いんですよ。

ぐんぴぃ 僕は邪道だと思いながらやっていたんですけど、これが意外に本流だったりするのか。

坂井 最初から大企業で潤沢なリソースを与えられたりしている人の中には、お金を生み出す大切さについての意識が欠如している人もいると思っています。お金は湯水のように湧いてこないわけなので、「利益の重み」を意識する必要があると考えています。話を戻すと、ブリコラージュが大事で、テレ東にはこういう考え方が生まれやすかったんだと思う。例えば、佐久間さんはタレントを見た時に、「◯◯がない」ではなく、「◯◯が面白いな」と考えるのではないか？ 「◯◯がない」ではなく「◯◯がある」と発想するだけで人を見る時の“レンズ”が変わるじゃないですか。素材の良さをちゃんと見つけようとしているし、調理方法とセットで考えている。そういうところが佐久間さんの良さなんだろうなと思うんですよね。

ぐんぴぃ あるものでやっていく、素材を出していく。

新しいものを生み出す人は「独自の情報源」を持っている

坂井 もうひとつ、佐久間さんのすごさは「独自情報」を持っていること。社内で新しいことを生み出している人は、社外・社内のありきたりな勉強会に一生懸命出ている人ではなく、独自の情報を仕入れている人なんですよ。佐久間さんは下北沢の「本多劇場」にもちゃんと行くって言っていたじゃないですか。

ぐんぴぃ めっちゃ行ってますよね、あの人。

坂井 自分で新しいもの、一次情報を見つけに行こうという発想が大事なんです。

ぐんぴぃ 劇団員とかをキャスティングできるのは佐久間さんだからこそだと思いますもん。

坂井 ありきたりな情報源を持たない方がいいんです。佐久間さんが昔、「テレ東でお笑い番組を作る時に、あえて関西の芸人の出る番組を観ない時期があった」と言っていたんですよ。

ぐんぴぃ ええ？ そうなんですか。

坂井 「面白いし、影響されちゃうと独自なものが作れなくなるから、絶対に自分は（関西ではなく）東京芸人で勝負する」と書籍『その悩み、佐久間さんに聞いてみよう』［ダイヤモンド社］に書いてありました。前回話しましたけど、ビジネスメディアはもはやみんなが観ているから、新しいものが生まれない可能性があるじゃないですか。だから情報の逆張りで、僕もあまり観ないようにしている。

ぐんぴぃ 僕も『このマンガがすごい！』は読まずに、バナー漫画を読んでますわ。

坂井 自分独自の情報源を持ち続けないと新しいものは生まれないから、みんなの情報源は無視した方がいい。

（坂井風太）