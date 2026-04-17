米国の非営利団体「ロッキーマウンテン研究所」の共同創設者、エイモリー・ロビンス氏は1970年代半ばに再生可能エネルギーの台頭をいち早く指摘した物理学者として知られる。このたび来日したロビンス氏に、科学ジャーナリストの須田桃子氏が、エネルギーを巡る現状を訊いた（このインタビューは今年3月19日に実施されました）。

【画像】日本の営農型太陽光発電所。「日本は再生可能エネルギーの資源が極めて豊富」とロビンス氏は語っている

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核融合の商業化は期待すべきではない

――近年、核融合発電への期待が高まり、関連スタートアップや投資が増えています。核融合発電の実現可能性をどう見ていますか。将来のエネルギー政策の中でどのように位置づけるべきでしょうか。

私たちには1億5000万キロ先に非常によく設計された核融合炉、すなわち太陽がある。太陽のエネルギーを収穫する方が、その技術を模倣するよりずっと簡単だ。今日の市場価格における再エネと蓄電の安さを考えると、たとえ核融合炉の作り方がわかったとしても、そのビジネスケース（事業計画）の実現可能性は低い。

地上の核融合炉は核分裂炉とは細部こそ異なるものの、突き詰めれば（核融合で生じた熱で）水を沸かしてタービンを回すという、やたら手の込んだ発電方式にすぎない。今の競争環境で、そのコストを正当化できるとは思えない。



エイモリー・ロビンス氏は、1970年代半ばに再生可能エネルギーの台頭をいち早く指摘した物理学者（筆者撮影）

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〈ロビンス氏は、半世紀にわたり日本を含む70カ国以上の大手企業や政府に対して助言を行ってきた。2009年に米タイム誌による「世界で最も影響力のある100人」の1人に選ばれたほか、ルー・プラネット賞、ベンジャミン・フランクリン・メダルなど受賞多数。著書・共著に『自然資本の経済』（日本経済新聞社）、『新しい火の想像』（ダイヤモンド社）などがある。〉

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――では、政府は核融合研究への投資を止めるべきでしょうか。

物理学者として、科学実験としての核融合は非常に興味深い。しかし商業的に競争力のある電力供給をもたらすことを期待すべきではないと思う。

その意味で、核融合にどれだけ資金や時間、人材、注目度を投じるかは、それらの資源でより安価かつ迅速に、そしてはるかに確実な形で実現できるであろう他の解決策と比較し、慎重に検討する必要がある。

過去50年に起きたエネルギーシステムの変化

〈ロビンス氏は1970年代半ば、先進的なエネルギー戦略「ソフト・エネルギー・パス」を提唱した。化石燃料や原子力の大規模発電所に依存した集中型のエネルギーシステムを批判し、エネルギー利用の効率化と再エネの普及、分散型システムによって経済成長を成し遂げられるとするその論考は、当初「非現実的だ」といった批判もあったが、各国のエネルギー政策に大きな影響を与えた。〉

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――ソフト・エネルギー・パスの提案から50年が経ちました。過去50年間でグローバルなエネルギーシステムに起きた主な変化を3つ挙げるとすれば何でしょうか。

第一に、エネルギー効率が2倍以上に向上した。

米国では1975年以来、約3倍にまで高まっている。私の1976年の論文では、今後50年間でGDP（国内総生産）1ドルを生み出すのに必要なエネルギーは72%削減できると述べたが、実際には49年間で65%削減された。2025年のデータは数週間後に出るが、50年間ではおそらく67％程度の削減になる。もしエネルギー効率がここまで向上していなければ、社会や経済の仕組みはとっくに破綻していただろう。

※この続きでは、グローバルなエネルギーシステムに起きた変化について、さらに語られています。

※約6500字の全文は、月刊文藝春秋のウェブメディア「文藝春秋PLUS」と「文藝春秋」2026年5月号に掲載されています（エイモリー・ロビンス「AIと戦争の時代のエネルギー政策」）。

（エイモリー・ロビンス,須田 桃子／文藝春秋 電子版オリジナル）