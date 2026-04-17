広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２２）＝仙台大＝が１７日のファーム・阪神戦（ＳＧＬ）で実戦復帰することが１６日、分かった。３月３１日・ヤクルト戦（神宮）の守備で右肩を負傷し、出場選手登録を抹消されていた。オープン戦で華々しい活躍を見せ、開幕戦はドラフト制度以降、球団初の１番でスタメン出場。走攻守そろった若鯉がグラウンドに帰ってくる。

ワクワクの続きが動き出す。両打席での堂々としたフルスイングに、地をはうような軌道で放たれるレーザービーム。一挙手一投足で球場の空気をガラリと変える黄金ルーキーが、グラウンドに帰ってくる。リハビリ期間を終え、実戦の舞台に立つ平川は、「楽しみっす」と表情を緩ませた。

３月３１日・ヤクルト戦の守備でフェンスに右肩を強打し、途中交代。１日に都内の病院で「右肩肩鎖関節損傷」と診断され、出場選手登録を抹消された。当初は最短での１軍復帰も期待されたが、慎重にリハビリを進めてきた。

９日にスローイング、１４日には屋外での打撃練習を再開。この日は由宇で行われたファーム・オリックス戦前のシートノックに参加し、中堅からノーバウンド送球を披露した。午後からは大野練習場でスライディングの確認を行うなど、明るい表情でメニューを消化。「後退はなかった。問題ないです」と力強く言い切った。

リハビリの仕上げは終了。１７日から行われる敵地でのファーム・阪神戦に帯同することが決定した。コンディション次第ではスタメン出場も視野に入る。試合に出場すれば約２週間ぶり。「試合に出ないよりは出たいですね」と、大好きな野球ができる喜びをかみしめながら、グラウンドに立つ。

オープン戦で１２球団トップの２１安打をマークし、開幕から４試合連続「１番・中堅」で出場。プロ初安打やレーザービームなど目立った活躍もあったが打率は・１５４だった。キャンプからの疲れもあり、自身の状態については、「全然、良くなかったですね」と振り返る。

離脱期間中は心身ともにリフレッシュ。打撃の状態については、「戻るというか、上がっていると思います」と自信をのぞかせる。１軍では平川の代わりに中堅に入った大盛が攻守で躍動中。「気にはなります」とテレビ越しで先輩のプレーを目に焼き付けている。

チームは開幕から厳しい戦いが続いている。早期の１軍復帰へ、「早く（１軍に）行けるに越したことはない」と鼻息は荒い。赤ヘル打線の“起爆剤”となるため、万全の状態でその時を待つ。