◆人生が驚くほどラクになるたった1つのポイント

誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・斎藤順）

「自分軸」とは何か

私はよく「自分軸」という言葉を使いますが、これは「自己肯定感」という言葉が流行した後、心理学系の界隈から広まったと言われているものの、誰が言い始めたのか明確な出所ははっきりしていません。

私なりの定義でお伝えすると、自分軸とは「自分が納得した言動をとって生きること」です。一方で、自分が納得しているかどうかよりも他人の顔色をうかがい、嫌われないためや世間体などのために行動してしまうことを「他人軸」と呼んでいます。

言うまでもなく、自分軸で歩むほうが幸せに生きられますし、不必要に思い悩むことも少なくなります。

敷かれたレールの上を歩いていた学生時代

私は開業医の父のもとに生まれ、子どもの頃は幸いにも勉強がよくできました。そのため父の熱意もあり、医学部への進学率が高い私立の中高一貫校を受験し、その後は順調に名古屋大学の医学部へと進学しました。

当時の私には、明確な反抗期がありませんでした。今になって思えば、反抗期とは「自分軸の芽生え」であり、親の延長線上で生きるのではなく、自分のやりたいことを見つける時期なのだと気づきます。しかし当時の私には「自分がこうしたい」という強い意志がなく、「親が喜べばいい」「親が出す課題をこなせばいい」と考え、敷かれたレールの上を淡々と歩んでいたのです。

転機となった気づきと自分らしい選択

そんな生き方に変化が訪れたのは、大学生のときでした。自分が同性愛者であると自覚したことが大きな転機となりました。

それまでは、「いずれ結婚し、家を継いで親に孫の顔を見せるのだろう」と漠然と考えていました。しかし、自分にはその道を進むのは絶対に無理だと悟ったとき、親に反抗することなく敷かれたレールを歩み続ける生き方はもうできないと、途方に暮れました。

そこから、「どうせ親の期待通りに歩めないのなら、自分らしく生きるほうがいい」と少しずつ自覚するようになったのです。研修医の時期には進路に悩み、一度立ち止まって考えたこともありましたが、最終的に自分の意思で精神科へ進むことを決めました。

内科の開業医であった父には、精神科に入ったことを伝えませんでした。それは「家を継ぐ気がない」という無言の意思表示でもあり、この頃から、マイペースに自分の納得のいく選択をする生き方へと変わっていきました。

「自分軸」という言葉との出会い

そうして「やりたくないことはやらない」「自分が納得するように生きる」と開き直るようになると、どんどん心が楽になっていきました。

その経験をもとに、ブログやSNS（当時のTwitter）などで「自分らしく生きるほうがいい」「納得しない行動がストレスを生む」といった発信を続けていたところ、あるときフォロワーさんからのコメントで、「Tomy先生のおっしゃっていることは『自分軸』ですね」と言われました。

私自身はそれまで「自分軸」という言葉を意識していなかったのですが、まさに自分の生き方にぴったりな言葉だと感じ、フォロワーさんから逆輸入するような形で、この言葉を使うようになりました。

「自分軸」の要素を増やして幸せに生きる

他人の目を気にせず、自分で決めて生きることは、口で言うほど簡単なことではありません。精神科の診察を通じて、多くの方が「そこまで割り切れない」と悩んでいる姿を見てきました。

もちろん、生きるうえで100％すべてを自分軸にする必要はありません。私自身も、他人の評価が気になったり、活躍の場を広げたいと欲が出たりすることはあります。大切なのは、行動の選択肢の中で「自分軸」の要素を少しずつ増やしていくことです。

自分が納得する言動を多くすることで、人はその分だけ幸せになれると考えています。

※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）の著者による特別原稿です。