西武は16日、オリックスとの試合（京セラD）に1−7で敗戦。西武先発・菅井信也は3回まで無失点も、4回に連打で逆転を許し、4回6安打3失点で降板した。16日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、4回の菅井のフィールディングが話題に。投げ終えた菅井のすぐ右に打球がくるも反応することができず、内野安打を2つ許した。

番組MCの野村弘樹氏は「僕らの頃は、投げ終わったら9番目の野手だと言われていた。最近のピッチャーは投げた後流れるピッチャーが多いんですよ。左投手は3塁側、右投手だと1塁側に。たらればですけど…取れていればチェンジですよね。投げ終わって崩れるのは仕方ないんですけども、何かもったいなく感じますよね…」と同じ左投手としての意見を述べ、

解説で出演していた平石洋介氏は「打ち取っているだけに…自分を助けるんでね。投げることが一番なんですけども（フィールディング）も少し修正していただきたいですね」とコメントした。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』