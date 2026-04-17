【たこまん】新緑 お茶まつりに参戦!静岡のお茶と抹茶にときめく春のごほうび

静岡西部で愛され続ける和洋菓子店、たこまんが贈る春の恒例イベント”新緑お茶まつり”が今年もスタートしました。静岡県の特産品であるお茶や抹茶をふんだんに使った限定スイーツが並ぶ店内は、新緑のような華やかさに包まれています。昨年は訪れることができず涙を飲んだフェアに念願の参戦!ときめきあふれるラインアップをたっぷりとレポートします。

朝一で参戦!新緑 お茶まつりへ



たこまん公式Instagramで4/11(土)～”新緑 お茶まつり”の開催をチェックしていた、筆者のりぴよ。自宅から最も近い三方原店に9:00のオープン前からスタンバイし、開店と同時に張り切って店内へ向かいました。



この日の狙いは”新緑 お茶まつり”全8品中、4/25(土)26(日)限定販売品を除く7品です。店頭の看板を再度チェック!今回のラインアップが一目で分かるのが嬉しい。



店内は明るく開放的な空間で、和洋菓子が美しく並びます。老若男女が気軽にお菓子を選べる雰囲気で、お茶のサービスや試食も用意されています。スタッフの方々もフレンドリーで思わず通いたくなる居心地の良さも魅力。

生ノースマン抹茶が期間限定で登場！上品な甘さとほろ苦さの贅沢スイーツ

おうちで楽しむ お茶まつりスイーツ集合



たこまん三方原店にはイートインスペースがないため、今回はすべてテイクアウトで楽しみます。スイーツを自宅で開封。

“新緑お茶まつり”のラインアップが一堂にそろい、テーブルの上は抹茶とお茶のスイーツ尽くしに。ここから一品ずつ紹介していきます。

大砂丘 THE MATCHA

たこまんの看板商品｢大砂丘｣は、遠州に広がる美しい砂丘の風景から名付けられた銘菓。地元の素材を大切にする想いが込められた、まさにブランドを象徴する存在です。

そんな定番が新茶シーズン限定で抹茶仕様に。抹茶好きには見逃せない特別な一品です。



ふんわりと焼き上げられた抹茶スポンジは鮮やかな緑が印象的。手に取るとやわらかな質感とともに、ふわっと広がる抹茶の香りにときめきます。

何度も手に取っている大砂丘ですが、今は亡き祖父母がお茶農家だったこともありお手伝いの合間にお茶畑で遊んでいた記憶がふとよみがえってどこか特別なスイーツに感じられます。

ブッセ生地にはミルク感のある抹茶バタークリームがたっぷりとサンドされています。ほんのりとした甘さの中にお茶の風味がしっかりと感じられ、後味はすっきり。

スポンジの軽やかさとクリームのコクが絶妙に調和し何度でも食べたくなる完成度の高さに脱帽です。

たこまん ふわとろチーズ 静岡抹茶

ふんわりと焼き上げられたフォルムはやさしく、ころんとした見た目にも心が和みます。煎茶と抹茶をかけ合わせた生地は香り高く軽やかな仕上がり。中にはミルクソースが忍ばせてあり、そのままでも十分おいしいのですが軽く温めることでとろりとした口どけに変化します。

抹茶と煎茶のほろ苦さに、ミルクのやさしい甘みが重なり全体のバランスがぐっと引き立ちます。ふわっと軽い食感と、とろけるコクのコントラストが楽しいチーズケーキです。

抹茶とガトーショコラとマーブルレアチーズ

しっとりとした抹茶ガトーショコラは、お茶のコクとほろ苦さがしっかりと感じられ満足感のある味わい。一方で、マーブルレアチーズはなめらかで軽やかな口当たりで、全体をやさしくまとめてくれます。

さらに、レアチーズの中には抹茶ミルクソースが忍ばせてあり食べ進めるごとに味の奥行きも楽しめる仕立て。濃厚さと爽やかさが心地よく重なり最後まで飽きずに味わえます。

苺と抹茶のロールケーキ

見た目の華やかさがひときわ印象的なロールケーキ。ふんわりと軽やかな抹茶スポンジにコクがありつつやさしい抹茶クリーム、さらにいちごの甘酸っぱさが重なり、味わいにも彩りがあります。

ショーケースの中でも目を引く存在感!実際に味わってみると、そのバランスの良さとやさしい口どけに魅了され、今回のラインアップの中の1番のお気に入りに。もう一度食べたい♡そんな余韻を残してくれる抹茶ケーキです。

ふわり小餅 静岡抹茶

やわらかなフォルムが印象的な上品なサイズの和菓子。お餅にメレンゲを加えて練り上げることでふわふわでなめらかな独特の食感に仕上げられており、口に入れた瞬間にやさしくほどける軽やかさが楽しめます。

中にはお茶のうまみがぎゅっと詰まった餡が入っており、ひと口でしっかりとお茶の風味が広がります。やわらかなお餅と濃厚な餡のバランスが絶妙で小ぶりながら満足感の高い一品。シンプルながらも印象に残る味わいです。

お茶あまから団子

たこまんで和菓子部門で絶大な人気を誇る｢あまから団子｣が、お茶仕様で登場。お茶っぱをたっぷりと使った特製のタレをまとって見た目からも食欲をそそります。抹茶ではなく“お茶そのもの”の風味を楽しめるのが特徴でひと味違った魅力を感じられます。

お団子生地は独自製法で仕上げられており、やわらかくなめらかな食感が印象的。中にはこし餡が入っていてお茶の香りとやさしい甘みがバランスよく広がります。

冷やしても固くなりにくくちゅるんとした喉ごしの良さも魅力。定番のみたらしタイプのあまから団子との食べ比べもおすすめです。

世界ふじ 静岡抹茶ミルク餡

富士山静岡空港の開港を記念して誕生したお菓子は、バターとミルクがたっぷりと使われたしっとりとした生地でどこか洋菓子のようなリッチな味わいが印象的です。

中の餡は濃厚な抹茶ミルク。和菓子でありながらも洋のニュアンスを感じる、満足感の高い一品です。

期間限定の特別感に心が躍る♪注目のレアスイーツ

たこまんでは、期間限定で登場する特別なスイーツも見逃せません。今回、注目したいのが4/25･26の2日間限定で登場する｢お濃茶たこまん 生クリームサンド｣。

濃厚なお茶の味わいを楽しめる特別仕様で抹茶好きならずともゲットしたいレアスイーツ。ぜひ手に入れたい!そんな期待感を高めてくれる限定お濃茶スイーツは筆者のりぴよも狙っています。

静岡のお茶と抹茶の魅力を堪能できる春の祭典

たこまんの”新緑 お茶まつり”は、静岡のお茶と抹茶を思う存分楽しめるまさに“お茶の祭り”な充実ぶり。和菓子から洋菓子まで多彩なスイーツが一度にそろい、それぞれに異なる魅力があります。

見た目の華やかさと味わいの奥深さ、どちらも満喫できるぜいたくなフェアです。抹茶好きの方はもちろん、お茶の新たな楽しみ方に出会いたい方にもおすすめ。気になる方はぜひ足を運んでみてください。

【今回訪問した店舗】

たこまん 三方原店

静岡県浜松市中央区三方原町982-1

053-430-4488

9:00-19:00

※”新緑 お茶まつり”は、静岡県内に20店舗以上を展開するたこまん全店舗で開催されています。詳しくは公式ホームページやSNSをご確認ください。