熊本地震の本震が起きてから16日で10年です。大きな被害を受けた南阿蘇村でまんじゅう店を営みながら、子どもたちのために語り部活動をしている男性がいます。藤井貴彦キャスターがその思いを取材しました。

■一時は廃業も頭よぎり…「やっと戻ってきた」

熊本地震の復興のシンボル南阿蘇鉄道。その立野駅前の目の前にあるのが、明治40年から創業しているまんじゅう店のニコニコ饅頭です。

藤井キャスターがおよそ3年ぶりに訪ねたのは、およそ120年続くまんじゅう店の4代目店主、高瀬大輔さんです。一口サイズで素朴な味のまんじゅうは立野駅の名物。ただ、震災当時は…

高瀬さん

「水が来ない。地震後に大雨が降って、土砂崩れが起きて国道が寸断した。知人がトラック1台分、水を運んでくれて、ペットボトルで」

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――ペットボトルの水を使ってまんじゅうを？

高瀬さん

「そうですね、その当時は」

――この10年、どんな時間でしたか？

高瀬さん

「色々な方に支えてもらった10年だった」

2016年の熊本地震。ニコニコ饅頭のある南阿蘇村では、本震で震度6強の揺れに見舞われました。各地で土砂崩れが起き、南阿蘇鉄道の線路は寸断。立野駅など一部区間で運休を余儀なくされました。

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さらに、立野地域では土砂崩れなどの危険や断水が続いたため、店での営業も困難になりました。

売り上げはほぼゼロになり一時は、廃業も頭をよぎったということです。営業できないおよそ1年半の間、熊本市のスーパーなどでまんじゅうを販売し、生活をつないだといいます。

3年前、高瀬さんが日めくりでかぞえていたのは南阿蘇鉄道の全線運転再開の日。あと1日となった際、藤井キャスターは高瀬さんを取材していました。

――どんな気持ちであしたを迎える？

高瀬さん

「まだドキドキとちょっと不安も交錯。いっぱいのお客さんを乗せてきてもらいたい」

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そして今、新しくなった駅舎には多くの地元住民や観光客の姿がありました。

――食べました？

「すごくおいしかった」

「おいしかった」

――お客さんの数、変わってきた？

高瀬さん

「やっと地震前に戻ってきた」

■子どもたちのために語り部 きっかけは母校

――熊本地震から10年たつが子どもたちは多分知らない

高瀬さん

「全然知らないと思う」

熊本地震を知らない子どもたちのために、高瀬さんは去年から新たに語り部活動を始めました。

高瀬さん

「店の中はぐちゃぐちゃになって列車も車も通らない。人もいない。お店をできる状況じゃなくなりました」

先月、話を聞いていたのは小学3年生の子どもたち。多くは、熊本地震が起きた10年前に生まれました。

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高瀬さん

「いつ地震が起こるか分からないので、日頃から準備をしていくことが大切」

語り部活動のきっかけとなった場所は、高瀬さんの母校です。旧立野小学校出身で現在、隣町で教員として働いている知人から依頼を受けたといいます。

――「語り部をやって」と言われたときは？

高瀬さん

「自分でいいのかな。（熊本地震を）全く知らない子たちだったので、地震の怖さを自分は伝えたかった」

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10年たって、改めて思うことは…

高瀬さん

「地震とは一瞬にして自分の生活が失われるもの。経験しないと分からない。自分の友達もいなくなる。もう学校にも行けなくなると知ってもらいたかった。今を常に大切に過ごしてもらいたい」

■災害に備え続ける思いを

高瀬さんはこの10年で色々なことを乗り越え「1日が終わるごとにきょうは何もなくて良かったという思いがある。今は毎日が楽しい」と話していました。

今回取材した南阿蘇鉄道の駅前は観光客でにぎわい、震災で崩落した旧阿蘇大橋の近くにつくられた新しい阿蘇大橋では、多くの車やトラックが行き交っていました。

熊本市内から被害の大きかった地域に通じる道も4車線に広がり、すっかり景色は変わりました。復旧、復興は確実に進んでいますが、一番大切なのは、次の災害からどう命を守るかです。

風景から被害を思い出すことがなくなった分、災害に備え続ける思いだけはぜひ忘れないでほしいと思います。

（4月16日放送『news zero』より）