プロ野球パ・リーグは16日、各地で3試合が行われました。

首位ソフトバンクは楽天に快勝。初回、柳田悠岐選手の3ランで先制すると、2回には野村勇選手のタイムリーツーベース、3回には山川穂高選手のソロホームラン、7回には柳田選手のタイムリーで順調に追加点をあげ、楽天を突き放します。投げては大津亮介投手が7回無失点11奪三振の好投で2勝目を手にしています。敗れた楽天は前日の勝利でソフトバンクに「0.5」ゲーム差と迫っていましたが、投打に完敗で首位奪取とはなりませんでした。

ロッテは日本ハムにカード勝ち越し。同点の6回にポランコ選手のタイムリーで勝ち越すと、7回には小川龍成選手のタイムリーで突き放しました。敗れた日本ハムは1試合5失策で今季両リーグワースト17失策。ロッテに負け越し、借金「1」になりました。

オリックスは西武に7得点で快勝。1点を先制されますが、直後の攻撃で紅林弘太郎選手と大城滉二選手がタイムリーを放ち、計3点を奪って逆転します。その後8回にも打線がつながり、一挙4点をあげて突き放しました。快勝したオリックスは楽天に代わって2位に浮上し、首位ソフトバンクとのゲーム差が「1」となっています。西武は3連敗でロッテと入れ替わりで、最下位に転落しました。

＜16日のパ・リーグ結果＞

◆ソフトバンク 6-0 楽天

勝利【ソフトバンク】大津亮介(2勝)

敗戦【楽天】藤原聡大(2敗)

本塁打【ソフトバンク】柳田悠岐3号、山川穂高5号

◆ロッテ 5-3 日本ハム

勝利【ロッテ】八木彬(2勝)

敗戦【日本ハム】齋藤友貴哉 (1敗)

セーブ【ロッテ】横山陸人(4S)

本塁打【日本ハム】矢澤宏太2号

◆オリックス 7-1 西武勝利【オリックス】寺西成騎 (1勝1敗)敗戦【西武】菅井信也 (2敗)