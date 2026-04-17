【田鎖ブラザーズ 第1話】真（岡田将生）、弟・稔（染谷将太）と事件捜査することに 隠された事実知り思わぬ方向へ
【モデルプレス＝2026/04/17】俳優の岡田将生が主演を務めるTBS系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜※初回は15分拡大）が、17日にスタートする。
【写真】岡田将生、メガネ×タートルネックで知的オーラ漂う
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
青委署の強行犯係に配属されて3週間--両親殺害の犯人を追うため刑事になった兄・真（岡田将生）は、宮藤詩織（中条あやみ）とバディとなるも、面倒くさがって積極的に捜査に取り組もうとしない。
そんな中、密室で変死体が発見され、検視官になった弟・稔（染谷将太）と共に捜査をすることに。憶測を言わない稔と対立する真。そして、浮かび上がる数々の疑問--謎の遺体はいつ、どこで、なぜ死んだのか？
行き詰まった真は幼少期からの知り合いという足利晴子（井川遥）のもとを訪ね、隠された事実を知る。そして事件は思わぬ方向に転がっていくことに…？
数々の凶悪事件を解決しながら、両親殺害事件の犯人を追うクライムサスペンス。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
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◆岡田将生主演「田鎖ブラザーズ」
脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺された兄弟が警察官になり、時効となった事件の犯人を追う。刑事の兄・田鎖真（たぐさりまこと）を岡田が、検察官の弟・田鎖稔（たぐさりみのる）を染谷将太が演じる。
◆「田鎖ブラザーズ」第1話あらすじ
青委署の強行犯係に配属されて3週間--両親殺害の犯人を追うため刑事になった兄・真（岡田将生）は、宮藤詩織（中条あやみ）とバディとなるも、面倒くさがって積極的に捜査に取り組もうとしない。
そんな中、密室で変死体が発見され、検視官になった弟・稔（染谷将太）と共に捜査をすることに。憶測を言わない稔と対立する真。そして、浮かび上がる数々の疑問--謎の遺体はいつ、どこで、なぜ死んだのか？
行き詰まった真は幼少期からの知り合いという足利晴子（井川遥）のもとを訪ね、隠された事実を知る。そして事件は思わぬ方向に転がっていくことに…？
数々の凶悪事件を解決しながら、両親殺害事件の犯人を追うクライムサスペンス。
（modelpress編集部）
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