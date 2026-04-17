ラグビーリーグワン１部・静岡ブルーレヴズは１６日、磐田市内で公開練習を行った。

現在９位で、プレーオフに進める６位（ＢＬ東京）との勝ち点差は５。リーグ戦は残り４試合で、とにかく勝ち続けるしかない。１８日は首位の埼玉と静岡・エコパスタジアムで対戦する。藤井雄一郎監督（５６）は「でかい試合。しっかりと勝って（リーグを）面白くしたい」と目を細めた。

「ここで勝てばプレーオフも見えてくる」と燃えているのはＳＯ奥村翔（２７）だ。前節（４日）の相模原戦（４５〇４１）でチームトップの１５得点（１トライ５ゴール）を挙げて逆転勝利に貢献し、波に乗っている。この日の実戦練習でも軽快にパスをつなぎ、チャンスには一気にディフェンスラインを突破。居残りでキックも入念に練習した。

レヴズでの公式戦出場数も、次で節目の５０キャップとなる。「まだまだ通過点」と笑いつつ、「失うものはない。チャレンジャーの気持ちで目の前の試合を勝っていく。ラグビーっぽくっていいですよね」と気を引き締めた。

エコパは２０１９年のＷ杯で日本が強敵・アイルランドを破った会場。１８日はレヴズがスタンドを沸かせる。