“なんで市外の人間が決めんねん”

日本維新の会で代表を務める吉村洋文大阪府知事（50）が、党内で孤立している。原因は3月末に自民党と合意した、副首都構想関連法案骨子案に関する発言だ。

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政治部デスクが解説する。

「今月1日、3回目の住民投票を実施したい吉村氏は動画サイトで、構想への賛否を問う住民投票に言及しました。“大阪市廃止と合わせて大阪都への名称変更を問う場合、府民全体による住民投票が可能になる”と、大阪市民だけでなく全ての府民が対象との考えを示したのです」

その4日後、維新の大阪市議団は市民との対話集会「タウンミーティング」を開催した。参加した維新市議が後を引き取る。

吉村洋文代表

「これに党内外から“なんで大阪市の存廃を市外の人間が決めんねん”と批判が出ているし、何より市民に説明がつかへん。ぶっちゃけて言えば、政令市の市議は数兆円の財政を扱える。その権限を府議に譲りたくありまへん。ほとんどの市議が“区議なんかになるのはイヤ”と反対しています」

「なりふり構わず動き出した」

吉村氏と折り合いが悪いと伝わる、維新大阪府議団の一人はこんな見解だ。

「大阪市以外に住む府民にしてみれば、大阪市が廃止されようが別に困ることはありません。呼び名が府から都に変わることにも“別にええんちゃう？”という受け止め方でしょう」

ただし、と語気を強めて、

「住民投票については、これまでも維新内に“府民全体を対象とする方が賛成を得やすい”とする考えがありました。それをせずにきたのは、直接的に影響を受ける大阪市民の感情へ配慮したから。2月に吉村が強行した府知事と市長の出直しダブル選挙もそうですが、率直に言って、いよいよ、なりふり構わず動き出したと受け止めています」

“四面楚歌”状態

先のダブル選に際しては、維新創設者の橋下徹氏をはじめ、松井一郎元代表、馬場伸幸顧問ら歴代代表が反対を表明していた。吉村氏は先輩たちの意向を無視した格好となったが、自身が“四面楚歌”状態なのは今回も同じという。

さる維新幹部も不満顔だ。

「事前の根回しもないまま、吉村が勝手に言い出したことで、誰も納得はしていない。あの人は党の代表として何も仕事ができておらず、これという実績もありません。メディアの世論調査を見るまでもなく、党の存在感は低下するばかりだから、相変わらず“目に見える結果を出したい”と焦っているんでしょう」

法案を審議する永田町でも吉村氏に追い風が吹いているとは言い難い。先の政治部デスクは言う。

「衆院選で自民が大勝し、政権内における維新の発言力は下がりました。衆院議員定数削減は維新の看板政策ですが、自民側にヤル気は感じられません。副首都構想にも“大阪限定の話”と関心は低く、骨子案通りの法案成立は難しい状況です」

混迷は深まる一方……。

「週刊新潮」2026年4月16日号 掲載