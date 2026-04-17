開催：2026.4.17

会場：ヤンキースタジアム

結果：[ヤンキース] 4 - 11 [エンゼルス]

MLBの試合が17日に行われ、ヤンキースタジアムでヤンキースとエンゼルスが対戦した。

ヤンキースの先発投手はマックス・フリード、対するエンゼルスの先発投手はブレント・スーターで試合は開始した。

1回表、4番 オスワルド・ペラザ 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでエンゼルス得点 NYY 0-2 LAA

1回裏、2番 アーロン・ジャッジ 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでヤンキース得点 NYY 1-2 LAA

3回裏、4番 ジアンカルロ・スタントン 初球を打ってセンターへのツーランホームランでヤンキース得点 NYY 3-2 LAA

6回表、4番 オスワルド・ペラザ 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 NYY 3-3 LAA、5番 ボーン・グリッソム 2球目を打ってサードへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 NYY 3-4 LAA、8番 ジョシュア・ロー 9球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 NYY 3-6 LAA

6回裏、5番 ベン・ライス 初球を打ってセンターへのホームランでヤンキース得点 NYY 4-6 LAA

7回表、2番 マイク・トラウト 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでエンゼルス得点 NYY 4-7 LAA

8回表、3番 ジョ・アデル 2球目を打ってライトスタンドへの満塁ホームランでエンゼルス得点 NYY 4-11 LAA

試合は4対11でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのサミュエル・アルデゲリで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はヤンキースのマックス・フリードで、ここまで2勝1敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-17 05:54:11 更新