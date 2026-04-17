17日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比200円安の5万9390円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万9518.34円に対しては128.34円安。出来高は7954枚だった。



TOPIX先物期近は3817ポイントと前日比6ポイント高、TOPIX現物終値比2.54ポイント高だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 59390 -200 7954

日経225mini 59385 -205 159374

TOPIX先物 3817 +6 15167

JPX日経400先物 34555 -5 414

グロース指数先物 770 -3 460

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース