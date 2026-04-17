　17日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比200円安の5万9390円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万9518.34円に対しては128.34円安。出来高は7954枚だった。

　TOPIX先物期近は3817ポイントと前日比6ポイント高、TOPIX現物終値比2.54ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59390　　　　　-200　　　　7954
日経225mini 　　　　　　 59385　　　　　-205　　　159374
TOPIX先物 　　　　　　　　3817　　　　　　+6　　　 15167
JPX日経400先物　　　　　 34555　　　　　　-5　　　　 414
グロース指数先物　　　　　 770　　　　　　-3　　　　 460
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース