プロ野球セ・リーグは16日、各地で2試合が行われました。

首位ヤクルトは本拠地・神宮球場でDeNAと対戦。2回、2アウト1塁から、先発・松本健吾投手がプロ初安打でチャンスを作ると、9番丸山和郁選手がタイムリー安打を放ち、1点を先制。3回には2アウト2塁から、岩田幸宏選手のフライをレフトを守るヒュンメル選手が落球。タイムリーエラーでヤクルトが2点目を奪いました。投げては先発・松本投手が6回76球、被安打3の無失点。7回以降、リランソ投手、星知弥投手と無失点でつなぎ、最後は守護神キハダ投手が全球ストレートで今季7セーブ目。ヤクルトが4連勝で貯金を「8」とし、首位を守っています。敗れたDeNAは今季ヤクルトに5戦全敗。借金が「5」にふくらみました。

甲子園での阪神と巨人の一戦は、1点差の接戦。初回、巨人が4番ダルベック選手の3ランで先制すると、阪神も負けじと4番佐藤輝明選手が2ランを放って、1点差で試合が進みます。その後、3回に巨人がキャベッジ選手のタイムリーで1点を追加すると、援護を受けた先発・田中将大投手は、阪神打線を相手に6回3失点（自責点3）とゲームメイク。7回以降は田中瑛斗投手、大勢投手、そしてライデル・マルティネス投手の勝利の方程式で試合を締めました。田中投手は今季3度目の登板にして負けなしの2勝目。日米通算202勝を記録しました。なお、敗れた阪神は巨人に連敗で、初の負け越しです。

＜16日のセ・リーグ結果＞

◆ヤクルト 2-0 DeNA

勝利【ヤクルト】松本健吾(2勝0敗)

敗戦【DeNA】デュプランティエ(0勝2敗)

セーブ【ヤクルト】キハダ(7S)

◆巨人 4-3 阪神勝利【巨人】田中将大(2勝0敗)敗戦【阪神】ルーカス(0勝2敗)セーブ【巨人】マルティネス(5S)本塁打【巨人】ダルベック3号【阪神】佐藤輝明4号