「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）

精鋭ぞろいの３本の矢で戴冠を目指す。上原佑紀調教師（３６）＝美浦＝が送り出す京成杯覇者グリーンエナジー、弥生賞ディープ記念２着のライヒスアドラー、そしてホープフルＳ２着のフォルテアンジェロが美浦Ｗで豪華３頭併せを行い、最後は横一線でフィニッシュ。甲乙つけがたい好仕上がりをアピールした。平成生まれ初のＧ１トレーナー誕生へ−。着々と準備は整っている。なお、１６日に出走馬と枠順が確定した。

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美浦の角馬場とダートでじっくりと体をほぐしてから、上原佑厩舎の３頭は美浦Ｗへ。グリーンエナジーは僚馬２頭を先導する形で発進。ほぼ１馬身間隔の隊列を保ったまま進み、直線は２頭を内に招き入れた。うなるような手応えを鞍上がしっかりと抑え、最後は３頭横一線でゴール。タイムは６Ｆ８４秒９−３８秒６−１１秒８を計時した。

動きを見届けた上原佑師は「１週前追い切りでほぼ仕上がった感触があったので、今週は馬のバランスや折り合いの確認を。リラックスして走れていたし、動きにもダイナミックさがあって、すごくいい内容でしたね」と満足げな表情。テンションを上げないように先頭を走る形を取ったことで、馬場から引き揚げる際も落ち着きは十分。「ケロッとしていましたね。全く息も乱れていなかったので、状態の良さを感じることができました」とうなずいた。

単走で折り合い重点のソフト仕上げだった京成杯から一転して、今回は３頭併せを敢行。「前走は先を見据えた仕上げでした。それでも勝てると思っていたので。今回は京成杯よりも負荷を強め、ゴール後も（緩めず）伸ばしています」と“Ｇ１仕様”の仕上げを強調した。

舞台は前走と同じ中山芝２０００メートル。「本質的には東京向きかなと思っているのですが、皐月賞を意識して京成杯を選択しました。そのなかで強い内容で勝ち切ってくれましたし、既にこなしている舞台なので心配はしていません」とキッパリ言い切った。３本の矢の“エース格”が、先陣を切ってクラシック１冠目に挑む。