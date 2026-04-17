巨人４―３阪神（セ・リーグ＝１６日）――巨人が２連勝。

一回にダルベックの３ランで先制し、試合の流れをつかんだ。田中将は甲子園で２０１１年以来の白星。阪神は打線がつながらず、今季初の連敗。

苦しんでいた主砲が、ようやく息を吹き返した。巨人のダルベックが開幕カード以来、出場１２試合ぶりの本塁打を含む今季初の１試合３安打。豪快な一発だけでなく、つなぎの打撃も披露して全得点に絡み、チームを勝利に導いた。

一死一、二塁で回ってきた一回、追い込まれながらも甘く入った変化球を完璧に捉え、左翼席に先制３ランをたたき込んだ。三回は一死一塁で変化球をコンパクトに中前にはじき返し、５番キャベッジの適時打をお膳立てすると、五回には右中間へ二塁打をマーク。左へ、右へ快音を響かせ、試合の流れを引き寄せた。

雨で試合が中止になった前日、甲子園の室内で行われた全体練習で阿部監督から直接、指導を受けた。打撃投手を務めたり、トスを上げたりしながら約２０分間、身ぶり手ぶりを交えて助言した指揮官は、「（不振の原因は）待ち方じゃない？ 打ち方は悪くないと思うよ」と背中を押した。

「色々考える機会をいただけた」とダルベック。指導が終わった後も、教わったことを反すうするようにバットを振った。特に下半身の使い方についてアドバイスを受けたといい、「その結果、（普段より）ボールを長く見極めることができたんじゃないかな」と好結果に結びつけた。

前戦までで打率は１割８分８厘まで落ち、９試合連続で打点はなかった。「なかなか結果が出ず歯がゆい時期もあったけど、きょうはチームに貢献できて良かった」。阿部監督が「彼が打てば、もっと打線が機能する」と期待する４番打者がきっかけをつかめば、チームは上昇気流に乗っていく。（緒方裕明）

巨人・阿部監督「（ダルベックの先制３ランは）すごく貴重な本塁打だったし、これをきっかけにしてくれればいい。（田中将は）よく粘った。まだまだ勝ち星を伸ばしてほしい」