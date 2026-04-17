「皐月賞・Ｇ１」（１９日、中山）

精鋭ぞろいの３本の矢で戴冠を目指す。上原佑紀調教師（３６）＝美浦＝が送り出す京成杯覇者グリーンエナジー、弥生賞ディープ記念２着のライヒスアドラー、そしてホープフルＳ２着のフォルテアンジェロが美浦Ｗで豪華３頭併せを行い、最後は横一線でフィニッシュ。甲乙つけがたい好仕上がりをアピールした。平成生まれ初のＧ１トレーナー誕生へ−。着々と準備は整っている。なお、１６日に出走馬と枠順が確定した。

◇ ◇

佐々木を背にした弥生賞ディープ記念２着馬ライヒスアドラーは、美浦Ｗを僚馬２頭に挟まれる形でスタート。直線では３頭併せの真ん中から力強いフットワークを繰り出し、６Ｆ８４秒６−３８秒５−１１秒６で駆け抜けた。佐々木は「前走と比べると動きがシャープになったし、手前も上手に変えられるようになっています」と上積みを実感する。上原佑師は「能力はあるが、幼い気性が邪魔をして、それを発揮し切れない危うさがありました。ジョッキーが調教にもほぼ毎日乗ってくれて、馬も佐々木騎手が乗ることに安心感があるのか、すごく落ち着きがあります。その点では継続騎乗で良かった」と鞍上との絆を力に戴冠を狙う。