peco、家事を完璧にこなす人に“違和感” 「ただ拭いてるだけやろ！って思っちゃうんです」
モデルでタレントのpeco（30）が、15日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。「手間抜き家事を極めた女が大集合」と題した回で、家事に対して「いかに楽をするか」を追求する女性たちが集結する中、pecoは思わぬ方向へ牙を剥いた。
【写真】「めちゃくちゃでかなってる」pecoが公開した7歳息子との2ショット
Pecoは、掃除が得意で家事を完璧にこなす人々への「違和感」を指摘。特に納得いかないのが、家事の所作をスタイリッシュに表現するワードチョイスと説明した。
「『キッチンを拭き上げる』って言う人、いるじゃないですか。あれ、ただ拭いてるだけやろ！って思っちゃうんです」と語った。pecoに言わせれば、「拭き上げる」という響きはいかにも洗練されて聞こえるが、実際は自分が適当にやっている「拭く」という動作と何ら変わりない。それなのに、さも特別なことをしているかのように「カッコつけないでほしい」と、独特の感性でバッサリ。
このこだわりに対し、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也が即座に反応。「そんなに家事にアバウトな君が、そこは細かく詰めるんだね」と鋭くツッコミ、スタジオは大きな笑いに包まれた。
【写真】「めちゃくちゃでかなってる」pecoが公開した7歳息子との2ショット
Pecoは、掃除が得意で家事を完璧にこなす人々への「違和感」を指摘。特に納得いかないのが、家事の所作をスタイリッシュに表現するワードチョイスと説明した。
このこだわりに対し、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也が即座に反応。「そんなに家事にアバウトな君が、そこは細かく詰めるんだね」と鋭くツッコミ、スタジオは大きな笑いに包まれた。