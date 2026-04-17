◆阪神大学野球春季リーグ戦 ▽第１節２回戦 大産大４ｘ―３甲南大＝延長１０回タイブレーク＝（１６日・あじさいスタジアム北神戸）

雨天順延となった第１節２回戦が行われた。大産大は終盤２点ビハインドを追い付き、延長１０回タイブレークへ。途中出場の南里海晴（２年＝石見智翠館）が１死満塁から中前へサヨナラ打を放ち、２勝２敗とした。

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意地の一打だった。「今日は絶対、自分が打って決めると思っていた」。劇的一打に南里は秘めた決意を語った。３―３で迎えた延長１０回タイブレーク。表を０点に抑えて、迎えたサヨナラのチャンス。１死二、三塁で４番打者が申告敬遠された時に覚悟を決めた。

初球を中前に運ぶサヨナラ打。ナインの手荒い祝福も心地よかった。

第２節は大体大に２試合続けて延長タイブレークで敗れた。その責任を背負っていたのは南里だった。１２日の２回戦。途中から左翼を守っていた南里は１点リードの９回の守備で飛球を捕れなかった。記録はヒットとなったが同点に追い付かれタイブレーク負け。「あれはエラーだと思っている。自分のせいで負けた」と自らを責めていた。

この日も、中盤の守備固めで登場。２点を追う８回２死二塁で左翼線にタイムリー二塁打し、バットで気を吐いていた。

３戦連続で延長タイブレークにもつれ込んだがようやく白星を挙げ、市川哲也監督（４９）は「（南里は）落ち込んでいたはずだが、（翌日も）一生懸命練習していた。悔しい思いをぶつけてくれた」と南里を称えた。昨年は春秋で連覇したが、主力が卒業しリーグ戦経験者は少ない。苦しむ中でつかんだ白星で、２勝２敗とした。３連覇へ―。まだあきらめていない。