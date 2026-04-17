【UEFAチャンピオンズリーグ】バイエルン 4−3 レアル・マドリード（日本時間4月16日／アリアンツ・アレーナ）

【映像】ヴィニシウス、物議を醸すパフォーマンスをする瞬間

レアル・マドリードのFWヴィニシウスが議論を呼ぶ振る舞いを見せた。バイエルンに所属するFWルイス・ディアスが、レアル・マドリードの準決勝進出を阻むゴラッソ直後に見せたパフォーマンスが話題になっている。

日本時間4月16日、UEFAチャンピオンズリーグ準々決勝セカンドレグのバイエルンvsレアル・マドリードが行われた。ファーストレグを1ー2で落としていたレアル・マドリードにとっては、最低でも1点差の勝利で、2戦合計でタイスコアに持ち込みたい一戦。すると開始36秒にMFアルダ・ギュレルがネットを揺らすなど前半だけで5ゴールが生まれる激しい展開となった。3ー2とレアル・マドリードがリードして迎えた86分、途中出場のMFエドゥアルド・カマヴィンガが、2度目の警告を受けて退場。レアル・マドリードの選手たちは、この判定が厳しすぎるとして主審に抗議していた。

劣勢の中で迎えた89分、問題のシーンが訪れる。ルイス・ディアスにボックス内への侵入を許すと、MFジャマル・ムシアラとのコンビネーションでカットインされる。マイナス方向へ持ち出され、最後は右足で強烈なシュートを叩き込まれた。

試合終盤で痛恨の失点だっただけに、FWキリアン・エンバペは、信じられないとばかりに仰ぎながら首を横に振る。一方、ヴィニシウスは、頷きながら拍手。衝撃のゴールを決めたルイス・ディアスに向けてのものか、痛恨の失点を喫した味方への皮肉か、カマヴィンガを退場させた主審に向けられたものか。真意は定かではないが、衝撃のパフォーマンスは中継映像に映し出されていた。



これについて海外のサポーターたちはSNS上で「どういう意味？」「誰にやってる？」「皮肉だろ」「バイエルンの選手たちを拍手で称えたんだろw」「レフェリーに拍手？」「主審への皮肉であることは明らか」「チームメートへの皮肉もあるかもね」「ディアスに対して拍手していたら少しは成長したw」などの声が並んだ。

一方でこの振る舞いには「ヴィニ大人になれよ！」「いい加減にしろよ！」「いつまで幼稚園に通うつもりだ？」「出ていってくれ」「クラブのガンだな」「呆れて何も言えない」など厳しい声も上がっている。

なお試合は後半アディショナルタイムにMFミカエル・オリーセにゴールを許し、レアル・マドリードは3ー4で敗戦。2戦合計4ー6でベスト8敗退となった。（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）