アメリカのトランプ大統領は、イスラエルとレバノンが10日間の停戦で合意したと発表しました。

【写真を見る】イスラエルとレバノン 10日間の停戦で合意 トランプ大統領が発表 両国の首脳会談が来週にも行われるとの見通し示す

トランプ大統領は16日、SNSに投稿し、レバノンのアウン大統領、イスラエルのネタニヤフ首相と相次いで電話で会談したことを明らかにしました。

レバノンとイスラエルがアメリカ東部時間の16日午後5時から、日本時間では17日午前6時から10日間、停戦することで合意したと表明しました。

さらに、トランプ氏は、アウン大統領とネタニヤフ首相の2人をホワイトハウスに招待する意向も示しています。

トランプ大統領

「今から2時間後にイスラエルとレバノンの停戦が成立する予定で、素晴らしいことだ。そして、今後4、5日のうちに両国の首脳がホワイトハウスを訪れることになるだろう」

トランプ氏は、両国の首脳会談が来週にも行われるとの見通しを示しました。また、トランプ氏はレバノンに拠点を置く、親イランのイスラム教シーア派組織「ヒズボラ」も停戦に合意するとの見通しを示し、「レバノン政府が対応している」と話しています。

また、アメリカの国務省はイスラエルとレバノンの合意内容を文書で発表しました。

それによりますと、10日間の停戦については「恒久的な和平協定締結に向け、両国が交渉を可能にするための措置だ」としています。また、10日間の停戦は「初期期間」で、交渉に進展があり、両国が合意すれば停戦期間は延長される可能性があるとしています。

こうしたなか、イスラエルのネタニヤフ首相は16日、ビデオメッセージで「レバノンと歴史的な和平合意を結ぶ機会を得た」と強調しました。

一方で、イスラエル軍が侵攻するレバノン南部からは撤退せずに、駐留を続けるとしています。