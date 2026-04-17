◆ファーム・リーグ ハヤテ１―１巨人（１６日・静岡）

巨人の山田龍聖投手（２５）が１６日、かつてのチームメートを相手に好投を披露し、１軍昇格へアピールに成功した。

ファーム・リーグ、ハヤテ戦（静岡）に先発で登板し、５回３安打無失点。「４回くらいからフォークを多めに使って立て直すことができた」。前回登板の３日・ソフトバンク戦（Ｇタウン）から連続無失点を１１イニングまで伸ばし、好調を維持している。

２１年ドラ２左腕は昨季、育成選手として３月中旬から５月末までハヤテに派遣され、計８試合に登板。２勝２敗、防御率１・７９の成績を残し、派遣期間終了後の６月に支配下再昇格を勝ち取った。「ハヤテでたくさん投げさせてもらったから、今先発で投げることができている。１軍で投げることが恩返しにつながる」と感謝を胸に腕を振る。

今季は新たにカーブとフォークの習得を試み「何かの球種がダメだったときに、他の球種があるのは安心材料。作っておいて良かった」と手応えは上々。４年目の昨季は念願のプロ初登板を果たした。次なる目標のプロ初勝利に向けて汗を流す。（加藤 翔平）