NY原油先物5月限（WTI）（終値）

1バレル＝94.69（+3.40 +3.72%）



米国とイランの交渉が水面下で継続しているもようだが、一時停戦期間の延長や、次回協議についての発表は見られず、調整が難航している可能性が意識された。トランプ米大統領はイランとの交渉がうまくいっていることや、前向きな結果がまもなく発表されてホルムズ海峡が開放される可能性を示唆しているが、準政府系のタスニム通信によるとイランは米国に履行すべき約束を果たすことや、過剰な要求を撤回することを要求し、新たな交渉についてまずは枠組みが必要であるとも主張している。



時間外取引で５月限は売り買いが交錯しつつも徐々に水準を切り上げ、通常取引開始後は買いが強まった。一時９５．４４ドルまで上昇。ただ、引けにかけては押し戻された。



MINKABU PRESS

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