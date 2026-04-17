米１０年債利回り上昇 合意に６カ月必要との見解で原油高＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り上昇 合意に６カ月必要との見解で原油高＝ＮＹ債券概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29）

米2年債 3.776（+0.014）

米10年債 4.313（+0.030）

米30年債 4.936（+0.038）

期待インフレ率 2.394（-0.006）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。本日は原油相場が上昇しており、利回りも上昇した。米国はイラン合意に６カ月必要との見解が湾岸アラブ諸国および欧州の一部指導者から出ている。その期間をカバーする形で停戦を延長すべきだと考えていると伝わった。



２－１０年債の利回り格差は+５３（前営業日：+５２）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト