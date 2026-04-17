堂安律が新TVCMに出演!W杯オランダ戦は誕生日直前、旧友との再会を楽しみも「ピッチの上で友情はない」
求人サイト『Indeed』の新テレビCMに、サッカー日本代表MF堂安律(フランクフルト)が出演する。20日より全国放送される。
Indeed Japan株式会社がフランクフルトのメインスポンサーを務めることで実現。専属トレーナーやシェフ、マネジメントといった普段の堂安を支える“チーム堂安”をフォーカスする。
ワールドカップの2大会連続出場が迫る堂安。初戦となるオランダ戦は6月14日(日本時間同15日)で、同16日が誕生日の堂安は同試合が27歳最後の試合になる。
またオランダ代表には以前PSVでチームメイトだったMFデンゼル・ダンフリース(インテル)がいる。ただ「今でも半年に一度くらい連絡を取り合っている。再会できるのはすごく楽しみ」と明かすも、「ピッチの上では友情はない。全力で勝ちにいきます」と言い切った。
Indeed Japan株式会社がフランクフルトのメインスポンサーを務めることで実現。専属トレーナーやシェフ、マネジメントといった普段の堂安を支える“チーム堂安”をフォーカスする。
ワールドカップの2大会連続出場が迫る堂安。初戦となるオランダ戦は6月14日(日本時間同15日)で、同16日が誕生日の堂安は同試合が27歳最後の試合になる。
またオランダ代表には以前PSVでチームメイトだったMFデンゼル・ダンフリース(インテル)がいる。ただ「今でも半年に一度くらい連絡を取り合っている。再会できるのはすごく楽しみ」と明かすも、「ピッチの上では友情はない。全力で勝ちにいきます」と言い切った。