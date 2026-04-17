開催：2026.4.17

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 7 - 8 [ナショナルズ]

MLBの試合が17日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとナショナルズが対戦した。

パイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフト、対するナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィンで試合は開始した。

5回表、2番 ルイス・ガルシア 5球目を打ってショートゴロ しかしショートが悪送球 3塁ランナーは本塁へでナショナルズ得点 PIT 0-3 WSH、2塁ランナールイス・ガルシア 盗塁成功 さらにピッチャーが悪送球でナショナルズ得点 PIT 0-4 WSH

5回裏、3番 オニール・クルーズ 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 1-4 WSH、4番 マルセル・オズナ 3球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでパイレーツ得点 PIT 4-4 WSH

6回表、8番 ジョセフ・ウィーマー 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでナショナルズ得点 PIT 4-5 WSH

6回裏、8番 コナー・グリフィン 2球目を打ってレフトへのタイムリースリーベースヒットでパイレーツ得点 PIT 5-5 WSH、2番 ニコラス・ゴンザレス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 6-5 WSH

7回表、6番 ジェーコブ・ヤング カウント0-2から押し出しの死球でナショナルズ得点 PIT 6-6 WSH、ピッチャー ヨハン・ラミレスがワイルドピッチでナショナルズ得点 PIT 6-7 WSH

9回裏、6番 ブランドン・ロー 5球目を打ってショートへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 7-7 WSH

10回表、1番 ジェームズ・ウッド 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 PIT 7-8 WSH

試合は7対8でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのクレイトン・ビーターで、ここまで1勝0敗2S。負け投手はパイレーツのデニス・サンタナで、ここまで2勝1敗2S。ナショナルズのリバルタにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-17 05:18:12 更新