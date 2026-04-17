◆阪神大学野球春季リーグ戦 ▽第１節２回戦 関西国際大６ｘ―４大体大（１６日・あじさいスタジアム北神戸）

雨天順延となった第１節２回戦が行われた。開幕３連敗となった関西国際大は９回１死満塁で高倉翔（４年＝履正社）の逆転サヨナラ満塁本塁打で劇勝した。

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内角低めの直球を完璧に振り抜くと、打球が左翼席へ飛び込んだ。２点ビハインドの９回１死満塁から４番・ＤＨの高倉が劇的な逆転サヨナラ満塁アーチをかけた。

ホームベース付近で仲間が集まる中、歓喜のホームイン。「最高です。涙が出そうでした」と高倉。１年秋に４番起用されたが、その後２年間は公式戦出場なし。３年ぶりのスタメン起用。ようやく回ってきた出番に気合が入っていた。３点を追う９回１死満塁で、鈴木英之監督（５９）がベンチでつぶやいた。「ここはつないでもあかんよ。（クリーンアップ）３人のうち誰かが、ホームラン打ったら終わるよ」。３番・杉山大宙（２年＝創志学園）が右前適時打で２点差にして、高倉に打席が回ってきた。「僕が打つしかないなと…。決めに行くつもりで振り抜きました」と胸を張った。

“予言的中”の指揮官も「逆転サヨナラ（本塁打）はあるけれど、逆転満塁サヨナラは、人生で立ち会ったことがない」と驚く一打だった。

リーグ戦初本塁打に、サヨナラ打も「今までにありません」と初体験の高倉。本来は一塁手も「一塁の守備はキャプテンに任せて。僕は打つだけです。ベンチ（裏）でもバットを振っていました」と言う。伊藤遥喜主将（４年＝聖光学院）は５番で８回に反撃ののろしとなる右越えソロを放っていた。クリーンアップの“アベック弾”で勝利に導いた。

開幕３連敗。苦しんだ状態での劇的白星。逆襲に向け勢いづく一打となった。