◆米大リーグ ヤンキース４―１１エンゼルス（１６日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）

エンゼルスのＭ・トラウト外野手（３４）が１６日（日本時間１７日）、敵地・ヤンキース戦に「２番・ＤＨ」で先発出場。７回に４試合連発となる７号ソロを放ち、史上初の快挙を成し遂げた。

２点リードの７回１死だった。２ボール２ストライクからの６球目、右腕チビイの８９・７マイル（約１４４・４キロ）チェンジアップをすくい上げると、ニューヨークに破壊音を響き渡った。打球速度１１４・６マイル（約１８４・４キロ）、角度３１度、飛距離４４６フィート（約１３５・９メートル）の特大アーチが左翼席に着弾した。トラウトの４戦連発は２２年に７試合連発をマークして以来となった。７本塁打はこの日８号ソロを放ったＡ・ジャッジ（ヤンキース）に次いでリーグ２位タイだ。

２０１４、１６、１９年ＭＶＰのトラウトは今季、開幕から２試合連続アーチと好発進。しかし、その後は出場１３試合ノーアーチが続いていた。それでも、今カード初戦となる１３日（同１４日）のヤンキース戦で３号２ラン、４号２ランと今季初、通算３１度目の１試合２発をマークし、再び上昇気流に乗っていた。

２戦目に５号ソロ、３戦目には６号２ランを放っていたトラウト。ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によると、現在のヤンキースタジアムでビジター選手が４試合連続本塁打を放ったのは初の偉業となった。また、同球場では昨年６月から５試合連発となり、これは２４年８月のジャッジに次ぐ快挙。ヤンキース戦で５試合続けてホームランを記録したのは史上４人目で、ヤンキースとの同一カードで５発をマークしたのは１９９０年のＧ・ベル（ブルージェイズ）以来３６年ぶりとなった。