『みんなのクルマ』は、みなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツ。編集部がイベント会場などにお邪魔して、あなたの愛車を撮影いたします。

今回の撮影会場は、3月13日（金）～15日（日）の3日間に開催された「GMG FES 2026」。4WD・SUVカスタムの牽引役であるGMG（ジーエムジー）が主催するイベントで、今年は記念すべき10回目の開催となり、全国から集まった4WD・SUV愛好家、関連メーカーの熱意で会場は大いに盛り上がりました。

また、会場に接する屋外特設駐車場では、100台の車両が停められるスペースも。モトメガネ撮影班が取材した2日目には、屋外特設駐車場でランクル250オーナーズクラブ「LC250club」のオフミーティングも行なわれました。

それでは、各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：genjiro250

年齢：30代

車両名：トヨタ・ランドクルーザー250

型式：VXディーゼル

年式：2025年

所有歴：1年

主な使用シーン：レジャー・ドライブ・通勤

※本記事は投稿内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

現在の愛車を選んだ「最大の理由」は？

「以前はハリアー60に乗っていました。リフトアップのオフ仕様にして楽しんでしましたが、やはり物足りなさを感じていました。家庭のことを考えると経済的にもサイズ的にもムリだと思っていましたが、10年間コツコツを資金を貯め、あこがれのランクルを購入しました」

愛車のお気に入りポイントは？

「なんといっても直線基調なスクエアデザインです。力強さを感じるスタイルが本当に気に入っています」

カスタムを始めたキッカケは？

「最初はノーマルで乗っていました。でもオーナーのミーティングに参加したとき、まわりにカスタム車両が多く、自分の250が小さく感じたんです。その後、リフトアップ&タイヤ外径拡大で1.5インチアップさせました」

お気に入りのポイントは？

外装

「外装はノーマルです。スッキリとした純正の外装が好きなので、ゴテゴテにしたくない。サイドステップも純正ですが、今後は電動で収納できるタイプに変更したいです」

エンジン関連

サブコン：TDI Tuning

マフラー：5ZIGEN

「TDI TuningのサブコンはGMG FES会場でかなり安くなっていたので購入しました。取り付けもその場でしてもらえました。効果はまだわかりませんが、250乗りの間ですごく評判がいいパーツなので変化が楽しみです」

足まわり

あなたにとって「クルマ」とは？

「なくてはならない生活の一部です！」

今後もGMG FESの動向をチェックしよう！

GMG FESのテーマは「文化祭”みたいな体験型フェス」。ただの展示会とは異なり、会場だけの特価販売はもちろん、パーツをその場で取り付けしてくれたり、値引き交渉も可能だったりと、ユーザーとメーカーの距離感が近い。まさに4WD・SUVファンのためのお祭りだ。

GMGJAPAN公式Youtubeチャンネルより

家族で楽しめるコンテンツが盛りだくさんなこともGMG FESの魅力「キッズスペースをちょっとだけ設けましたよ」などというレベルではなく、子どもたちがガッツリ遊べるスペースを確保しているほか、ミニゲームやじゃんけん大会などがあり、家族全員が丸1日楽しめるイベントとなっています。さらにペット同伴も可。

見て、触れて、体験して、さらにお得にパーツを購入して、家族みんなが笑顔になれるGMG FESは、これからも規模をドンドンと拡大して盛り上がりを見せています。今後の動向をお見逃しなく！