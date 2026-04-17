▼（2）サウンドムーブ（斉藤崇師）内めの2番枠を引けたのは良かった。内でじっとして、そつなく回る競馬ができる馬なので。

▼（3）サノノグレーター（尾形師）いいと思います。勝負服にも合っている。（戦法は）ジョッキーにお任せします。

▼（5）アスクエジンバラ（福永師）ジョッキーは“どこでもいい”と言っていた。任せるだけ。馬場状態を踏まえて進路を選択してくれると思う。

▼（8）マテンロウゲイル（野中助手）いい枠ですね。ハナに行ってほしくない馬なので、どこかで折り合えれば。競馬は上手な馬ですから。

▼（10）ラージアンサンブル（武井師）本当はもう少し内が良かったけど仕方ない。ジョッキーと馬に頑張ってもらいたい。追い切った後も問題ない。

▼（11）パントルナイーフ（木村師）与えられた枠順で、しっかりと対応できるようにやっていきます。

▼（13）アクロフェイズ（奥村豊師）外枠が続いていますけど、上手に競馬をしてくれているので、不安なく臨めそうです。

▼（15）リアライズシリウス（大村助手）気持ち外めですけど、津村君がこの枠を考えて乗ってくれると思う。内過ぎるよりは、出方を見て進められると思う。

▼（16）アルトラムス（野中助手）まだ緩いので、この頭数でどんな競馬をしてくれるか。周りを見て競馬ができると思うし、確実に脚を使ってくれます。

▼（17）アドマイヤクワッズ（大江助手）8枠といえばアンライバルド（09年16番）で勝っている。周りの出方を見ながら競馬する形になると思うが、そこは鞍上がうまく乗ってくれると思う。

▼（18）バステール（斉藤崇師）ちょっと外過ぎると思うけど、口向きに繊細な面のある馬なので、内でゴチャつくような競馬になるならこの枠でもまだいいのかな。