フワちゃん、東出昌大＆ウルフ・アロンと“ガチ野営”でデトックス「学ぶところがいっぱいあった」【コメントあり】
ABCテレビで放送される俳優の東出昌大の冠番組『東出昌大の野営デトックス』（5月4日スタート 全4回 月曜深夜0：00〜0：30）にプロレスラーのフワちゃんが出演することが決定した。
【番組カット】いい笑顔！山の中を歩く東出昌大＆フワちゃん
ABCテレビの新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」の第6 弾として放送されるドキュメンタリー番組『東出昌大の野営デトックス』。フワちゃんが東出ともう一人のゲスト、ウルフ・アロンと1泊2日の“ガチ野営”に挑戦する。
タレントの枠を飛び出し、現在はプロレスラーとしてリングに立つフワちゃん。タレントとして日本中に元気を届けてきた彼女が、なぜ今プロレスという新たな世界で闘うのか。そして活動休止中に何を感じ、何を学んだのか。電波の届かない非日常、そんな野営の夜に交わす晩酌の際、独自の人生観や仕事論を語る。
同じくプロレスの舞台へ足を踏み入れた柔道金メダリスト・ウルフ、そして日々を山で生きる俳優の東出。異なる境遇ながら「己の道」を突き進む2人と1 泊2日の野営生活を通して、徐々にフワちゃんの「剥き出しの素顔」が現れる。
■フワちゃんコメント
――感想を教えてください。
楽しかった〜！終わっちゃうのが寂しい。楽しい仲間たちと楽しくメシ食っておしゃべりしてたら、いつの間にか携帯見てなかったし、グミ食ってなかった(笑)。めちゃめちゃデトックスできた！一番楽しかったのは、寝る前にみんなでしゃべった”お泊り会おしゃべり”。一日中話してたのに、話し足りなくて夜寝る前にも話してたのかわいすぎない？(笑)。うれしかったのは、私がお土産で持っていった焼きマシュマロを東出さんが「新鮮で楽しい」って気に入ってくれたこと。
東出さんの野営っていう生き方は、プロレスに通じるところがあった。プロレスって華やかな部分を興行として届けているけど、その裏には選手だけじゃないたくさんの人の準備・努力があって。そのしんどさがあるからこそ素敵なものになるっていうのは野営に似ているし、人に見えないところを疎かにしないのが大事だよなって改めて思った。今度野営するときも、いっぱい木の板運ぶよ！(笑)
――東出さん、ウルフ・アロンさんと1泊2日を過ごしていかがでしたか？
先輩に対して失礼かもしれないけど、東出さんはこんなに人懐っこくてかわいい人だと思わなかった。みんなのいい兄ちゃん！真剣で、自分の美学がちゃんとあって、すごく素直な人！みんなの話を聞いて、新しい考えだと思ったら「それいいね」ってすぐに取り入れるし、学ぶところがいっぱいあった。
ウルフは楽しい人なのは知ってたけど、”プロレスの同期”として今までで一番近い距離で話せたし、そこを経て仲間になれて嬉しかった。意外とプロレスって男女で関わらないから、こうやって腹割って話せて、お互いに味方だってわかってうれしすぎ！お泊り会中にエルボーの打ち合いもしたし、「ウルフ・アロンと同期なんだぜ！」っていううれしさ、心強さを感じたね。
――今回の野営を振り返って一言お願いします。
大人になってからこんなに素敵な仲間ができるなんて、最高すぎ!!山を降りたら、まずはみんなでお風呂に行って（笑）、またこのメンツで集まりたいです。こういう環境で情報ばっかり追わずに話してみることで気づけた自分の考え方もあるし、吸収できた人の生き方もあるし。またフワが恋しくなったころに呼んで!!絶対行くから！
【番組カット】いい笑顔！山の中を歩く東出昌大＆フワちゃん
ABCテレビの新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」の第6 弾として放送されるドキュメンタリー番組『東出昌大の野営デトックス』。フワちゃんが東出ともう一人のゲスト、ウルフ・アロンと1泊2日の“ガチ野営”に挑戦する。
同じくプロレスの舞台へ足を踏み入れた柔道金メダリスト・ウルフ、そして日々を山で生きる俳優の東出。異なる境遇ながら「己の道」を突き進む2人と1 泊2日の野営生活を通して、徐々にフワちゃんの「剥き出しの素顔」が現れる。
■フワちゃんコメント
――感想を教えてください。
楽しかった〜！終わっちゃうのが寂しい。楽しい仲間たちと楽しくメシ食っておしゃべりしてたら、いつの間にか携帯見てなかったし、グミ食ってなかった(笑)。めちゃめちゃデトックスできた！一番楽しかったのは、寝る前にみんなでしゃべった”お泊り会おしゃべり”。一日中話してたのに、話し足りなくて夜寝る前にも話してたのかわいすぎない？(笑)。うれしかったのは、私がお土産で持っていった焼きマシュマロを東出さんが「新鮮で楽しい」って気に入ってくれたこと。
東出さんの野営っていう生き方は、プロレスに通じるところがあった。プロレスって華やかな部分を興行として届けているけど、その裏には選手だけじゃないたくさんの人の準備・努力があって。そのしんどさがあるからこそ素敵なものになるっていうのは野営に似ているし、人に見えないところを疎かにしないのが大事だよなって改めて思った。今度野営するときも、いっぱい木の板運ぶよ！(笑)
――東出さん、ウルフ・アロンさんと1泊2日を過ごしていかがでしたか？
先輩に対して失礼かもしれないけど、東出さんはこんなに人懐っこくてかわいい人だと思わなかった。みんなのいい兄ちゃん！真剣で、自分の美学がちゃんとあって、すごく素直な人！みんなの話を聞いて、新しい考えだと思ったら「それいいね」ってすぐに取り入れるし、学ぶところがいっぱいあった。
ウルフは楽しい人なのは知ってたけど、”プロレスの同期”として今までで一番近い距離で話せたし、そこを経て仲間になれて嬉しかった。意外とプロレスって男女で関わらないから、こうやって腹割って話せて、お互いに味方だってわかってうれしすぎ！お泊り会中にエルボーの打ち合いもしたし、「ウルフ・アロンと同期なんだぜ！」っていううれしさ、心強さを感じたね。
――今回の野営を振り返って一言お願いします。
大人になってからこんなに素敵な仲間ができるなんて、最高すぎ!!山を降りたら、まずはみんなでお風呂に行って（笑）、またこのメンツで集まりたいです。こういう環境で情報ばっかり追わずに話してみることで気づけた自分の考え方もあるし、吸収できた人の生き方もあるし。またフワが恋しくなったころに呼んで!!絶対行くから！