なぜ池山ヤクルトは強いのか 采配ずばりで4連勝の貯金8 見えてきた“策士ぶり”他球団ファンからも垂涎の声「考えて動ける監督」「ヤクルトがうらやましい」
池山監督は表情豊かに選手の背中を押している（C）産経新聞社
ヤクルトが快進撃を続けている。
ヤクルトは4月16日に行われたDeNA戦（神宮）に2−0と勝利。今季2度目の4連勝、貯金を最多の8とし、首位をがっちりキープしている。
【動画】先発の松本はデュプランティエから鮮やかにヒットを放った
指揮官の策がずばりはまった。「8番・投手」として起用した松本健吾が2回二死一塁の場面、相手先発のジョン・ディプランティエから左前へ運び安打を記録。
二死一、二塁と好機を広げると9番の丸山和郁が左翼線へ適時打を放ち1−0と先制。3回には二死二塁から岩田幸宏の打球を左翼手のクーパー・ヒュンメルが落球し、さらに1点を追加した。
松本健は4回一死の第2打席でも右翼線へ安打を放ち、マルチ安打を記録。先発としても6回3安打無失点の好投で2勝目をマーク。しっかり試合を作った。
救援陣も踏ん張り、9回は守護神のホセ・キハダが登場。二死一、二塁のピンチを招くもここで池山監督自らがマウンドに向かい、声をかけたことで落ち着きを取り戻し、しっかり封じた。これで初登板からの連続試合セーブは「7」となり、大勢（巨人）の持つNPB記録に並んだ。
開幕から快進撃を続けている背景には課題だった投手力が安定していることに加え、池山監督の柔軟な発想、思い切った采配も光る。「バントはしない」「8番に投手を入れる」など、従来にはない戦術で選手の背中を押している。
この日は8番に入った松本の安打からチャンスにつながった。投手が打つとベンチも盛り上がり、9番に野手を配置することで、ランナーを置いて好調な1、2番の長岡秀樹とドミンゴ・サンタナに回せる機会が増えることも大きい。
若手選手がはつらつとプレーしている姿も目立つ。何より2軍監督時代も長かった池山監督が表情豊かに声をからしながら、率先して盛り立て、選手の力を引き出している。
池山ヤクルトの快進撃には他球団ファンの間からも「考えて動ける監督」「池山監督がうらやましい」「池山さんの起用や采配のやりくりがはまっている」「池山監督、あっぱれです」と称賛の声が多く集まっている。
17日からは本拠地に2連勝中の巨人を迎える。この勢いはどこまで続くか。注目カードとなりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]