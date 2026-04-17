なぜ池山ヤクルトは強いのか　采配ずばりで4連勝の貯金8　見えてきた“策士ぶり”他球団ファンからも垂涎の声「考えて動ける監督」「ヤクルトがうらやましい」

池山監督は表情豊かに選手の背中を押している（C）産経新聞社

ヤクルトが快進撃を続けている。

ヤクルトは4月16日に行われたDeNA戦（神宮）に2−0と勝利。今季2度目の4連勝、貯金を最多の8とし、首位をがっちりキープしている。

【動画】先発の松本はデュプランティエから鮮やかにヒットを放った

指揮官の策がずばりはまった。「8番・投手」として起用した松本健吾が2回二死一塁の場面、相手先発のジョン・ディプランティエから左前へ運び安打を記録。

二死一、二塁と好機を広げると9番の丸山和郁が左翼線へ適時打を放ち1−0と先制。3回には二死二塁から岩田幸宏の打球を左翼手のクーパー・ヒュンメルが落球し、さらに1点を追加した。



松本健は4回一死の第2打席でも右翼線へ安打を放ち、マルチ安打を記録。先発としても6回3安打無失点の好投で2勝目をマーク。しっかり試合を作った。

救援陣も踏ん張り、9回は守護神のホセ・キハダが登場。二死一、二塁のピンチを招くもここで池山監督自らがマウンドに向かい、声をかけたことで落ち着きを取り戻し、しっかり封じた。これで初登板からの連続試合セーブは「7」となり、大勢（巨人）の持つNPB記録に並んだ。